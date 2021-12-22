В Волгограде псевдоинвалиду присудили огромный штраф

Расследования 22.12.2021 15:46
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22.12.2021 15:46
Красноармейский районный суд огласил приговор 48-летнему местному жителю, который пытался с помощью взятки получить статус инвалида. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, теперь ему придется в качестве штрафа выплатить почти 2,5 миллиона рублей.
В ходе судебного разбирательства установили, что в феврале 2019 года волгоградец попросил свою знакомую со связями среди должностных лиц врачебно-экспертного состава ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области» помочь получить инвалидность. Для этого он передал посреднику 550 тысяч рублей в качестве взятки для передачи сотрудникам бюро МСЭ. Однако женщина не стала передавать деньги и распорядилась ими по своему усмотрению. Вину в содеянном мужчина полностью признал.
Мужчину признали виновным в ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в крупном размере, за совершение заведомо незаконных действий). Ранее его знакомой за мошенничество было назначено наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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