В Волгограде разыскивают сбившего подростка водителя





В Волгограде разыскивают водителя, который сбил 16-летнего подростка и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 10:45 утра в Дзержинском районе.

По предварительной информации, подросток попал под колеса неизвестной машины, когда напротив дома №38 по Бульвару 30-летия победы переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мальчика госпитализировали.



