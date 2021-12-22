В Волгограде разыскивают сбившего подростка водителя

Происшествия 22.12.2021 11:25
0
22.12.2021 11:25
В Волгограде разыскивают водителя, который сбил 16-летнего подростка и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 10:45 утра в Дзержинском районе.
По предварительной информации, подросток попал под колеса неизвестной машины, когда напротив дома №38 по Бульвару 30-летия победы переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мальчика госпитализировали.
Реклама
В Волгоградской области осудят трех женщин за кражу кладбищенского забора22.12.2021 10:35
Происшествия 22.12.2021 10:35
Водитель и пассажир «буханки» пострадали в лобовом ДТП в Волгограде21.12.2021 10:15
Происшествия 21.12.2021 10:15
В Волгоградской области 12 человек устроили массовую охоту на косуль21.12.2021 09:26
Происшествия 21.12.2021 09:26
Интернет-путана обманула волгоградского безработного на 110 тысяч рублей20.12.2021 10:00
Происшествия 20.12.2021 10:00
В Волгограде водитель-«торопыга» устроил массовое ДТП19.12.2021 10:13
Происшествия 19.12.2021 10:13
Под Волгоградом женщина-водитель пошла на обгон и протаранила автомобиль19.12.2021 09:56
Происшествия 19.12.2021 09:56
85-летний пенсионер утонул в пруду в Волгоградской области19.12.2021 08:31
Происшествия 19.12.2021 08:31
«Ехал напролом»: авария с черным внедорожником в Волгограде попала на видео18.12.2021 12:29
Происшествия 18.12.2021 12:29
Автобус сбил пешехода на юге Волгограда18.12.2021 12:12
Происшествия 18.12.2021 12:12
На АЗС в Волгоградской области потушили пожар: есть пострадавшие18.12.2021 09:52
Происшествия 18.12.2021 09:52
На юге Волгограда спасли застрявшего в ограде детсада оленя17.12.2021 11:57
Происшествия 17.12.2021 11:57
У самолета рейса Волгоград-Москва в пути отказала одна из электронных систем17.12.2021 11:44
Происшествия 17.12.2021 11:44
В Волжском пассажир такси получил травмы во время поездки17.12.2021 10:42
Происшествия 17.12.2021 10:42
Под Волгоградом задержали такси с наркокурьерами из Москвы (ВИДЕО)16.12.2021 14:39
Происшествия 16.12.2021 14:39
Один человек погиб и трое ранены в лобовом ДТП в Волгоградской области16.12.2021 11:22
Происшествия 16.12.2021 11:22
Реклама