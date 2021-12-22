Все в одной: на жителей Волгоградской области заведут карты





Карту жителя Волгоградской области решили внедрить в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор подписал постановление об образовании рабочей группы, которая займется этим вопросом. В документе подчеркивается, что карта жителя Волгоградской области необходима в качестве создания единого инструмента использования финансовых и нефинансовых сервисов, в том числе при предоставлении социально значимых государственных, муниципальных и иных услуг в электронном формате.

Между тем, в некоторых регионах России это новшество уже внедрено. Один пластик может служить как банковская карта, электронный проездной, копилка для кешбэков и даже дубликат полиса ОМС. Такой картой жители могут расплачиваться за покупки, совершать переводы, принимать социальные выплаты. Также региональные власти подключают к карте жителя различные сервисы – например, можно отследить очередь на получение жилья или в детский сад, записаться к врачу и т.д.



