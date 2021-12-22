Все в одной: на жителей Волгоградской области заведут карты

Общество 22.12.2021 08:11
0
22.12.2021 08:11
Карту жителя Волгоградской области решили внедрить в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор подписал постановление об образовании рабочей группы, которая займется этим вопросом. В документе подчеркивается, что карта жителя Волгоградской области необходима в качестве создания единого инструмента использования финансовых и нефинансовых сервисов, в том числе при предоставлении социально значимых государственных, муниципальных и иных услуг в электронном формате.
Между тем, в некоторых регионах России это новшество уже внедрено. Один пластик может служить как банковская карта, электронный проездной, копилка для кешбэков и даже дубликат полиса ОМС. Такой картой жители могут расплачиваться за покупки, совершать переводы, принимать социальные выплаты. Также региональные власти подключают к карте жителя различные сервисы – например, можно отследить очередь на получение жилья или в детский сад, записаться к врачу и т.д.
Реклама
Самолет Уфа – Ростов-на-Дону из-за снегопада приземлился в Волгограде22.12.2021 13:00
Общество 22.12.2021 13:00
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области упала до уровня августа22.12.2021 12:29
Общество 22.12.2021 12:29
Есть сложные участки: снежные трассы расчищают в Волгоградской области22.12.2021 12:03
Общество 22.12.2021 12:03
Чудотворную икону привезли в Урюпинск из Москвы после реставрации22.12.2021 10:05
Общество 22.12.2021 10:05
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров: «Я стараюсь становиться на место простого человека»21.12.2021 20:45
Общество 21.12.2021 20:45
Непривитая верстальщица районки в Волгоградской области подала в суд из-за отстранения от работы21.12.2021 18:02
Общество 21.12.2021 18:02
Снежный циклон с морозами захватит Волгоградскую область21.12.2021 16:49
Общество 21.12.2021 16:49
Председатель райсуда скоропостижно скончался в Волгоградской области21.12.2021 16:27
Общество 21.12.2021 16:27
Суд отказал прокуратуре в сносе скандальной депутатской постройки в Волгограде21.12.2021 14:15
Общество 21.12.2021 14:15
Чиновники избежали материальной ответственности за крупный пожар в Волгограде21.12.2021 13:46
Общество 21.12.2021 13:46
Волгоградские школьники уйдут на новогодние каникулы по графику21.12.2021 13:21
Общество 21.12.2021 13:21
Задолжавшие за свет волгоградцы могут остаться без света на новогодние праздники21.12.2021 13:05
Общество 21.12.2021 13:05
Выписан четвертый пострадавший в ДТП с автобусом из Волгоградской области21.12.2021 10:45
Общество 21.12.2021 10:45
Путин наградил прокурора Волгоградской области21.12.2021 10:30
Общество 21.12.2021 10:30
Родившуюся на парковке в Волгограде двойню выписали из перинатального центра21.12.2021 09:18
Общество 21.12.2021 09:18
Реклама