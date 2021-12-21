В Волгоградской области 12 человек устроили массовую охоту на косуль

Происшествия 21.12.2021 09:26
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21.12.2021 09:26
Полицейские задержали в Даниловском районе 12 человек, которые без разрешения на охоту убили семерых косуль. Как сообщили в региональном главке МВД, браконьеров на территории местного охотхозяйства в минувшие выходные задержали сотрудники районного отдела полиции по сигналу госинспектора охраны окружающей среды. Он сообщил, что заметил группу охотников, передвигающаяся на четырех внедорожниках - "УАЗ", Mitsubishi и Ford.
Полицейские установили личности 12 мужчин: семерых жителей Волгоградской области, четверых – из Краснодарского края и одного – из Омской области, работающих в нашем регионе вахтовым методом.
При осмотре транспортных средств и лесного массива обнаружены следы забоя семерых косуль, разрешения на добычу которых у охотников отсутствовали.
Мужчины доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Свою причастность к незаконной охоте все отрицают. У них изъяты 12 единиц охотничьих ружей и карабинов различного калибра.
По результатам проведения экспертиз, дознавателями будет дана юридическая оценка деяний подозреваемых. Устанавливается ущерб, причиненный природной среде.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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