В Волгоградской области 12 человек устроили массовую охоту на косуль





Полицейские задержали в Даниловском районе 12 человек, которые без разрешения на охоту убили семерых косуль. Как сообщили в региональном главке МВД, браконьеров на территории местного охотхозяйства в минувшие выходные задержали сотрудники районного отдела полиции по сигналу госинспектора охраны окружающей среды. Он сообщил, что заметил группу охотников, передвигающаяся на четырех внедорожниках - "УАЗ", Mitsubishi и Ford.





Полицейские установили личности 12 мужчин: семерых жителей Волгоградской области, четверых – из Краснодарского края и одного – из Омской области, работающих в нашем регионе вахтовым методом.

При осмотре транспортных средств и лесного массива обнаружены следы забоя семерых косуль, разрешения на добычу которых у охотников отсутствовали.





Мужчины доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Свою причастность к незаконной охоте все отрицают. У них изъяты 12 единиц охотничьих ружей и карабинов различного калибра.

По результатам проведения экспертиз, дознавателями будет дана юридическая оценка деяний подозреваемых. Устанавливается ущерб, причиненный природной среде.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области