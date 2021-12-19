Общество

Суд в Волгограде установил собственника здания храма Александра Невского

Общество 19.12.2021 16:20
0
19.12.2021 16:20


Арбитражный суд Волгоградской области признал право собственности на храм святого благоверного князя Александра Невского во Фроловском районе за местной религиозной организации православного прихода храма Богоявления города Фролово Урюпинской епархии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража, строительство культового сооружения площадью 60 кв.м. в поселке Образцы Фроловского района Волгоградской области было завершено в 2020 году силами благотворительных организаций и жертвователей. 
Местная религиозная организация православного прихода храма Богоявления города Фролово Урюпинской епархии обратилась к администрации района с иском в суд о признании права собственности на одноэтажное здание храма Александра Невского и земельный участок площадью 965, 55 кв.м., на котором построено культовое сооружение. 
Материалами дела подтверждено и не оспорено сторонами то обстоятельство, что возведение спорного объекта осуществлялось без получения необходимой разрешительной документации. Суду были представлены документы, свидетельствующие, что здание храма соответствует градостроительным требованиям и строительным нормам, и правилам, не создает угрозу жизни и здоровью в ходе его эксплуатации по назначению. Администрация Фроловского района возражала против признания права собственности на землю, так как к ним ранее с соответствующим заявлением православный приход не обращался. По мнению районных властей, подача данного иска в суд с требованием о признании права собственности на указанный земельный участок направлено на обход установленной законом административной процедуры и такое требование не может быть удовлетворено судом. 
Рассмотрев материалы дела и доводы сторон, суд вынес решение только по зданию храма. Решение может быть оспорено в апелляционной инстанции.
На сайте Урюпинской епархии Волгоградской митрополии указано, что храм святого благоверного князя Александра Невского в поселке Образцы относится к храму Богоявления города Фролово.
Фото храма в поселке Образцы: Урюпинская епархия, ВКонтакте

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Общество
19.12.2021 19:01
Общество 19.12.2021 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 17:08
Общество 19.12.2021 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 11:05
Общество 19.12.2021 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 10:07
Общество 19.12.2021 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 09:04
Общество 19.12.2021 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2021 20:04
Общество 18.12.2021 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2021 17:24
Общество 18.12.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2021 17:01
Общество 18.12.2021 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2021 15:00
Общество 18.12.2021 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2021 14:00
Общество 18.12.2021 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2021 11:10
Общество 18.12.2021 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2021 19:44
Общество 17.12.2021 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2021 18:07
Общество 17.12.2021 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2021 17:56
Общество 17.12.2021 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2021 16:49
Общество 17.12.2021 16:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:01
В Волгограде помогающий особенным детям конный клуб может лишиться домаСмотреть фотографии
17:08
Нелетный день: в аэропорту Волгограда задерживаются авиарейсыСмотреть фотографии
16:20
Суд в Волгограде установил собственника здания храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области снизились темпы рождения нового бизнесаСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде расследуют смерть молодой девушки от угарного газаСмотреть фотографии
11:37
В Волгоградской области еще 36 человек скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
11:05
Сгнившее дерево ударило по бюджету Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде водитель-«торопыга» устроил массовое ДТПСмотреть фотографии
10:07
Пятеро волгоградцев остаются в больнице Саратова после ДТП с автобусом из ЖирновскаСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом женщина-водитель пошла на обгон и протаранила автомобильСмотреть фотографии
09:29
«Ростелеком» подвел итоги X Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет - управляй им!»Смотреть фотографии
09:04
Завидуем молча: север Волгоградской области накрыл снегопадСмотреть фотографии
08:31
85-летний пенсионер утонул в пруду в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
22:29
Рестораны в центре Волгограда крупно поплатятся за проведение корпоративовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:04
Многодетная семья в Волгограде замерзает из-за отсутствия соседейСмотреть фотографии
17:24
В волгоградском облздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в СаратовеСмотреть фотографии
17:01
«Смотрите, что творится»: в Волгоградской области подорожали новогодние елкиСмотреть фотографии
15:48
Восемь жителей Волгоградской области пострадали в крупном ДТП с автобусом в СаратовеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
«Это замечательно!»: режиссер Никита Михалков пришел в Александро-Невский собор в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Прямая линия с губернатором Волгоградской области собрала рекордную телеаудиториюСмотреть фотографии
13:40
Оказание услуг ГИБДД в регионах приостановлено из-за технического сбояСмотреть фотографии
12:29
«Ехал напролом»: авария с черным внедорожником в Волгограде попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Автобус сбил пешехода на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области изменился уровень коллективного иммунитета к COVID-19Смотреть фотографии
11:10
Под Волгоградом 30 человек переехали из трущоб в новостройкуСмотреть фотографии
10:57
«Мокрый» снегопад ожидают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
Новую вакцину от COVID-19 протестировали на кроликах в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:52
На АЗС в Волгоградской области потушили пожар: есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:20
В природном парке Волгоградской области пересчитали краснокнижного зверькаСмотреть фотографии
20:34
Селянин в Волгоградской области зарезал собутыльника из-за оскорбленияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 