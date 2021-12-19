Общество 19.12.2021 16:20
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19.12.2021 16:20
Арбитражный суд Волгоградской области признал право собственности на храм святого благоверного князя Александра Невского во Фроловском районе за местной религиозной организации православного прихода храма Богоявления города Фролово Урюпинской епархии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража, строительство культового сооружения площадью 60 кв.м. в поселке Образцы Фроловского района Волгоградской области было завершено в 2020 году силами благотворительных организаций и жертвователей.
Местная религиозная организация православного прихода храма Богоявления города Фролово Урюпинской епархии обратилась к администрации района с иском в суд о признании права собственности на одноэтажное здание храма Александра Невского и земельный участок площадью 965, 55 кв.м., на котором построено культовое сооружение.
Материалами дела подтверждено и не оспорено сторонами то обстоятельство, что возведение спорного объекта осуществлялось без получения необходимой разрешительной документации. Суду были представлены документы, свидетельствующие, что здание храма соответствует градостроительным требованиям и строительным нормам, и правилам, не создает угрозу жизни и здоровью в ходе его эксплуатации по назначению. Администрация Фроловского района возражала против признания права собственности на землю, так как к ним ранее с соответствующим заявлением православный приход не обращался. По мнению районных властей, подача данного иска в суд с требованием о признании права собственности на указанный земельный участок направлено на обход установленной законом административной процедуры и такое требование не может быть удовлетворено судом.
Рассмотрев материалы дела и доводы сторон, суд вынес решение только по зданию храма. Решение может быть оспорено в апелляционной инстанции.
На сайте Урюпинской епархии Волгоградской митрополии указано, что храм святого благоверного князя Александра Невского в поселке Образцы относится к храму Богоявления города Фролово.
Фото храма в поселке Образцы: Урюпинская епархия, ВКонтакте
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