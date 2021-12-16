



На Третьей продольной магистрали в районе волгоградского поселка Водстрой начались работы по возведению многоуровневой транспортной развязки над проблемным железнодорожным переездом. Как сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, специалисты подрядной организации в настоящее время выполняются работы по устройству свайного поля фундаментов опор путепровода, технологических проездов и площадок. На данном этапе к работе привлечено 14 единиц специальной дорожно-строительной техники и более 25 разнопрофильных специалистов, включая инженерный состав.





Завершить реконструкцию этого участка Третьей продольной, где постоянно возникали многокилометровые пробки, планируют за три года - до конца 2023 года. Этот переезд является одним из самых загруженных на территории Волгоградской области: интенсивность движения на данном участке составляет более 35 тысяч автомобилей в сутки, а в период отпусков доходит до 50 тысяч единиц. Высокая плотность транспортного потока и наличия железнодорожного переезда в одном уровне приводит к серьезным заторам. Для разгрузки движения на этом участке Третьей продольной был разработан проект строительства новой многоуровневой развязки, а также расширения автодороги с двух до четырех полос на отрезке в 3,2 км. Работы включены в региональную программу "Развитие транспортной системы Волгоградской области".





Третья продольная магистраль входит в состав международного транспортного коридора "Север – Юг", обеспечивает движение транзитных транспортных средств, маршрут которых осуществляется со стороны Самарской области, республики Башкортостан, регионов Уральского федерального округа по направлениям в Московскую, Ростовскую области, Краснодарский край, а также республику Крым.

Фото: администрации Волгоградской области