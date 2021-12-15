В Волгоградской области закрылись два ковидных стационара

Общество 15.12.2021 16:19
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15.12.2021 16:19
В Волгоградской области две центральные районные больницы вернулись к доковидному режиму работы и перешли на оказание плановой медицинской помощи населению. Как сообщает ИА «Высота 102», ковидные стационары закрылись в Ленинской и Среднеахтубинской ЦРБ. Это, как пояснили в медучреждениях, связано со снижением заболеваемости коронавирусом в регионе. Больные, нуждающиеся в госпитализации, будут направляться в больницы Волжского и Волгограда.
Напомним, в последние недели в регионе фиксируется тенденция уменьшения количества ежедневно выявляемых больных коронавирусом. При этом смертность в Волгоградской области от COVID-19 остается высокой.
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