В Волгоградской области закрылись два ковидных стационара





В Волгоградской области две центральные районные больницы вернулись к доковидному режиму работы и перешли на оказание плановой медицинской помощи населению. Как сообщает ИА «Высота 102», ковидные стационары закрылись в Ленинской и Среднеахтубинской ЦРБ. Это, как пояснили в медучреждениях, связано со снижением заболеваемости коронавирусом в регионе. Больные, нуждающиеся в госпитализации, будут направляться в больницы Волжского и Волгограда.

Напомним, в последние недели в регионе фиксируется тенденция уменьшения количества ежедневно выявляемых больных коронавирусом. При этом смертность в Волгоградской области от COVID-19 остается высокой.



