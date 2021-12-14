«Вскрытия не проводилось»: в Волгограде провели проверку после смерти привитого экс-начальника отдела полиции
Общество 14.12.2021 14:14
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14.12.2021 14:14
В комитете здравоохранения Волгоградской области не нашли нарушений при оказании медицинской помощи привитому «ЭпиВакКороной» экс-начальнику отдела полиции Михайловки Федору Забазнову. Редакция ИА «Высота 102» просила облкомздрав пояснить, была ли связь между прививкой и смертью мужчины, который умер в ковидном госпитале. Однако прямого ответа на поставленный вопрос получено не было – в ведомстве считают это персональными данными, которые, согласно федеральным законам, нельзя распространять без согласия пациента или его представителей после смерти пациента. Здесь подчеркнули, что медицинская помощь мужчине в Михайловской районной больнице предоставлялась в необходимом объеме согласно предъявляемым жалобам, данным анамнеза, клинической симптоматике и выставленному диагнозу в соответствии с установленными требованиями порядка оказания медицинской помощи пациентам по профилям «инфекционные заболевания», «анастезиология и реаниматология» временным методическим рекомендациям по лечению коронавирусной инфекции. При этом в облкомздраве пояснили, что тело умершего было выдано родственникам без вскрытия на основании их заявления, не давших согласия на эту процедуру по религиозным убеждениям.
Напомним, Федор Забазнов, бывший начальник отдела полиции Михайловского района, скончался в Михайловской ЦРБ от коронавируса в начале ноября этого года. Федору Антоновичу было 64 года. В стационар он попал вместе со своей супругой, директором Себряковского филиала ВолгТУ и председателем Михайловской городской думы Татьяной Забазновой. Мужчину умер в ковидном стационаре. Татьяну Забазнову врачи спасли, однако через некоторое время после выписки она скончалась от инсульта. Супруги были привиты вакциной «ЭпиВакКороной», однако это не спасло их от заражения коронавирусом.
Фото Одноклассники.
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