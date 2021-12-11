Работникам госучреждений Волгоградской области проиндексируют зарплату на 4%

Общество 11.12.2021 08:31
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11.12.2021 08:31
С 1 января 2022 года будет проиндексирована зарплата сотрудников государственных учреждений Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное губернатором Андреем Бочаровым. Так, с нового года размер окладов, ставок заработной платы будет увеличен в 1,04 раза или на 4%. Такие меры, поясняется в документе, принимаются в целях обеспечения социальных гарантий работников госучреждений.Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о планах региональных властей поднять зарплату работников органов местного самоуправления на 15%.
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