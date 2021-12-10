Волгоградская область выбралась из «красной» зоны по COVID-19

Covid-19 10.12.2021 20:36
0
10.12.2021 20:36
Ситуация с коронавирусом улучшилась в Волгоградской области за минувшую неделю. Регион вошел в перечень из 12-ти субъектов, где обстановка с распространением COVID-19 улучшилась. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.
Напомним, в Волгоградской области за прошедшие сутки заболело 404 человека, 624 пациента выздоровели. От последствий ковида умерли 38 жителей. Уровень коллективного иммунитета достиг почти 54%. Охват населения тестированием на коронавирус вернулся к нормативным показателям 300 человек на 100 тысяч населения. Благодаря этому Волгоградская область выбралась из «красной» зоны на тепловой карте сайта стопкоронавирус.рф и переместилась в «оранжевую». В «красной» зоне регион находился на протяжении двух недель, с 26 ноября.
Напомним, цветная карта появилась в середине октября на официальном сайте федерального оперштаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом в России. Субъекты страны разделены по цветам в зависимости от числа заболевших на 100 тысяч населения за семь суток. На карте отмечены регионы, которые попали в «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны. Есть еще и «зеленая» зона, но на карте в настоящее время таких регионов нет.
В «зеленую» зону, свободную от COVID-19, попадают области, где заболеваемость составляет не более 30 случаев в неделю, а уровень коллективного иммунитета достиг 80%. Кроме этого, в таких регионах занятость коек с ИВЛ должна быть меньше 0,1 на 100 тысяч населения, а загруженность коечного фонда с пациентами с COVID — не более 30% от норматива. Охват тестированием должен быть не менее 200 на 100 тысяч населения.
Реклама
Смертность от коронавируса остается рекордной в Волгоградской области10.12.2021 12:20
Covid-19 10.12.2021 12:20
Коронавирус убил еще 35 жителей Волгоградской области09.12.2021 13:37
Covid-19 09.12.2021 13:37
Коронавирус сдает позиции в Волгоградской области08.12.2021 12:24
Covid-19 08.12.2021 12:24
В Волгоградской области не будут смягчать антиковидные меры08.12.2021 11:43
Covid-19 08.12.2021 11:43
В Волгоградской области 118 антимасочников нарвались на штрафы06.12.2021 12:27
Covid-19 06.12.2021 12:27
В Волгоградской области статистика заболевших COVID-19 идет на спад05.12.2021 12:20
Covid-19 05.12.2021 12:20
В Волгограде 25-летняя девушка умерла от коронавируса04.12.2021 15:43
Covid-19 04.12.2021 15:43
Ковид-пациенты в Волгоградской области массово идут на поправку04.12.2021 12:29
Covid-19 04.12.2021 12:29
Рекордное число пациентов с COVID-19 выздоровело за сутки в Волгоградской области03.12.2021 11:51
Covid-19 03.12.2021 11:51
Хватит всем: в Волгоград поступила большая партия «Спутник-Лайт»03.12.2021 10:19
Covid-19 03.12.2021 10:19
Коронавирус унес жизни 28 и 29-летних волгоградок02.12.2021 17:40
Covid-19 02.12.2021 17:40
Крупную партию лекарств завезли в волгоградские ковидарии02.12.2021 14:28
Covid-19 02.12.2021 14:28
Список жертв коронавируса в Волгоградской области растет каждый день02.12.2021 12:52
Covid-19 02.12.2021 12:52
В первый день зимы в Волгоградской области скончались 36 ковидных больных01.12.2021 12:39
Covid-19 01.12.2021 12:39
Волгоградские медики нашли способ противостоять вторжению «омикрона»30.11.2021 13:22
Covid-19 30.11.2021 13:22
Реклама