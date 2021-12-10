Волгоградская область выбралась из «красной» зоны по COVID-19





Ситуация с коронавирусом улучшилась в Волгоградской области за минувшую неделю. Регион вошел в перечень из 12-ти субъектов, где обстановка с распространением COVID-19 улучшилась. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, в Волгоградской области за прошедшие сутки заболело 404 человека, 624 пациента выздоровели. От последствий ковида умерли 38 жителей. Уровень коллективного иммунитета достиг почти 54%. Охват населения тестированием на коронавирус вернулся к нормативным показателям 300 человек на 100 тысяч населения. Благодаря этому Волгоградская область выбралась из «красной» зоны на тепловой карте сайта стопкоронавирус.рф и переместилась в «оранжевую». В «красной» зоне регион находился на протяжении двух недель, с 26 ноября.

Напомним, цветная карта появилась в середине октября на официальном сайте федерального оперштаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом в России. Субъекты страны разделены по цветам в зависимости от числа заболевших на 100 тысяч населения за семь суток. На карте отмечены регионы, которые попали в «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны. Есть еще и «зеленая» зона, но на карте в настоящее время таких регионов нет.

В «зеленую» зону, свободную от COVID-19, попадают области, где заболеваемость составляет не более 30 случаев в неделю, а уровень коллективного иммунитета достиг 80%. Кроме этого, в таких регионах занятость коек с ИВЛ должна быть меньше 0,1 на 100 тысяч населения, а загруженность коечного фонда с пациентами с COVID — не более 30% от норматива. Охват тестированием должен быть не менее 200 на 100 тысяч населения.