Общество

На дорогах Волгоградской области ухудшилась видимость из-за тумана

Общество 06.12.2021 16:43
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06.12.2021 16:43


Волгоградская область в ближайшие три дня окажется во власти неблагоприятных погодных условий. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, сегодня вечером в регионе ожидаются дождь, дождь со снегом, морось. В некоторых районах – туман и гололед. Осложнится ситуация  на дорогах. В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград предупредили, что на отдельных участках трасс видимость ухудшится до 200 метров. Нестабильную погоду обещают вплоть до начала следующей недели. Снег в Волгограде с легким морозцем ожидаются  лишь в следующий понедельник. 

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