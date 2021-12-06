Колумнисты 06.12.2021 12:15
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06.12.2021 12:15
За сутки коронавирус убил еще 38 жителей Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. Всего в регионе уж 4795 человек стали жертвами этой инфекции.
При этом в ежедневной статистике о новых случаях заболевания коронавирусом наблюдается положительная тенденция. Так, за минувшие сутки заболели 428 человек. Это на 4 случая меньше, чем фиксировалось накануне. Такая позитивная динамика в регионе прослеживается уже вторую неделю.
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