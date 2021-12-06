«Диалоги об искусстве»: Волгоградский государственный институт искусств и культуры реализовал крупный международный проект





Волгоградский государственный институт искусств и культуры 26 ноября успешно реализовал еще один крупный международный социально-значимый проект – научно-творческий семинар «Диалоги об искусстве». Он был приурочен к проводимому в 2021 году перекрестному году межрегионального сотрудничества России и Франции. Мероприятие еще раз подчеркнуло, что искусство вне времени и вне политики.

Обширная программа этого необычного проекта была реализована по фестивальной модели: на разных площадках Волгоградского института искусств и культуры одновременно прошли различные научные и творческие мероприятия. Русско-французские связи и взаимодействия в истории, культуре, политике рассматривались как интереснейшее явление, богатое традициями, разнообразием форм.

Научные доклады ведущих музыковедов-исследователей региона – докторов искусствоведения О.И. Лукониной, Е.В. Смагиной, сменялись выступлениями гостей проекта: посла Доброй Воли Российской Ассоциации ООН, оперной певицы с мировым именем, дирижера и продюсера Яны Бесядынской (РФ – США), авторитетного российского библиографа – старшего научного сотрудника Российской национальной библиотеки Н.Ф. Фирсовой (Санкт-Петербург).





Главной творческой «изюминкой» проекта стала изысканная литературно-музыкальная композиция «Ароматы и звуки в вечернем воздухе реют», в которой лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов – преподаватели и студенты ВГИИК исполняли произведения «мэтров» французской музыки: К. Дебюсси, Л. Делиба, Ж. Массне, К. Сен-Санса, Ф. Лея и М. Леграна. И музыку сменяла чарующая поэтическая речь: стихи французских поэтов на языке оригинала.

Динамичностью и энергией веяло от взрывных студенческих «суаре» под названием «От сердца – к сердцу». Студенты ВГИИК знакомились с богатейшими пластами французской культуры в импровизационной интерактивной форме. А в конце программы исполнили «Марсельезу» на французском языке.

Сюрпризом и большим подарком для творческой молодежи ВГИИК стал мастер-класс по актерскому искусству известной французской актрисы и режиссера Ondine Desbonnet (Ондин Десбоне г. Дюнкерк). Благодаря телемосту, студенты познакомились с новейшими достижениями современной актерской школы Франции.

Суть авторского метода современной актерской работы Ондин Десбоне заключается в сопряжении пластики и физической подготовки актера с собственно сценической лепкой образа. Ведь, по ее мнению, для актера современного драматического театра и кино чрезвычайно важно чувствовать своё тело и уметь свободно им управлять.

В рамках мастер-класса Ondine показала молодым актерам комплекс оригинальных и увлекательных упражнений, направленных на развитие внимания, воображения и сценической пластики («воображаемый мяч» и другие). Для лингвистического сопровождения проекта были приглашены специалисты знаменитой французской ассоциации «Альянс Франсез».

«Такие проекты необходимы, так как укрепляют научные и творческие связи между ВГИИК и учреждениями культуры и образования разных стран мира, помогают нашим студентам и педагогам знакомиться с особенностями методик и исполнительских техник разных культур, вдохновляют и дают мощный стимул к саморазвитию», - подвела итоги проекта и. о. ректора ВГИИК Оксана Игоревна Луконина.



