Общество 03.12.2021 10:28 Новости компаний
0
03.12.2021 10:28 Новости компаний
В канун международного дня добровольцев, команда волонтеров «ЕвроХим-ВолгаКалия», прошедшая в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ с проектом «Аксайская Дубрава», принимает участие в международном форуме.
За внедрение лучших социальных практик в российских регионах проект #20ДобрыхДелЕвроХим получил награду «За развитие инфраструктуры институциональной благотворительности в России».
Успехи сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» отмечены дипломом победителя Х Премии МИРа. Премия МИРа вручается за реализацию важных общественных инициатив, способствующих развитию общества. В номинации «Корпоративное волонтерство», финалистами которой стали работники предприятия, отмечаются организации, эффективно практикующие корпоративное добровольчество и осуществляющие программы корпоративной социальной ответственности.
Волонтерское движение на «ЕвроХим-ВолгаКалии» было создано еще в 2012 году. Первоначально в состав добровольцев входили представители молодого поколения. Юные котельниковцы и молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовывали и проводили акции с детьми и молодежью, опекали ветеранов, оказывали посильную помощь в благоустройстве города. Энергия, оптимизм и искреннее стремление делать добро вдохновили и старшее поколение. К волонтерскому движению присоединились сотрудники Гремячинского ГОКа.
Коллектив комбината совершает благие дела при безусловной поддержке своего предприятия. Волонтёрская деятельность получила новый стимул во время реализации программы «20 добрых дел ЕвроХима», приуроченной к юбилею компании.
На счету волонтеров – десятки добрых дел. По решению и при содействии оперативного штаба компании «ЕвроХим» коллектив предприятия организует передачу средств защиты для врачей, работающих в «красной зоне» Котельниковской центральной районной больницы. В числе достижений и первый в истории города Котельниково - благотворительный марафон, который провели сотрудники предприятия. Средства, полученные в качестве регистрационных взносов для участия в забеге, были направлены на помощь детскому социальному учреждению. Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» навещают ветеранов, помогают подшефному Дому престарелых, проводят экологические акции, сажают деревья и совершают другие добрые дела на благо своего города.
Реклама
Бочаров провел совещание из-за инцидента на подстанции в Волгограде03.12.2021 12:07
Общество 03.12.2021 12:07
Ушла за мужем: привитая председатель гордумы в Волгоградской области скончалась от коронавируса03.12.2021 10:50
Общество 03.12.2021 10:50
Энергетики «Россети Юг» подключают потребителей Дзержинского района Волгограда по резервным схемам03.12.2021 09:54
Общество 03.12.2021 09:54
Напротив стадиона «Волгоград Арена» установили 22-метровую елку03.12.2021 08:29
Общество 03.12.2021 08:29
Вторая за год тройня родилась в Волгоградской области02.12.2021 20:36
Общество 02.12.2021 20:36
Занимательная арифметика волгоградской УК довела жильцов до прокуратуры02.12.2021 19:40
Общество 02.12.2021 19:40
Полный инклюзив: «Ростелеком» подвел итоги образовательного проекта для особенных подростков02.12.2021 16:41
Общество 02.12.2021 16:41
Мужчину осудили за срубленный дуб в Волго-Ахтубинской пойме02.12.2021 13:52
Общество 02.12.2021 13:52
Волгоградский суд признал законным отстранение от работы педагогов за отказ от прививки02.12.2021 12:44
Общество 02.12.2021 12:44
Волгоградский журналист скончался на 68-ом году жизни от инфаркта02.12.2021 12:35
Общество 02.12.2021 12:35
В Волжском неизвестный благотворитель накормил горячей кашей малоимущих02.12.2021 11:26
Общество 02.12.2021 11:26
Очередную высотку проблемного ЖК «Парк Европейский» достроили в Волгограде02.12.2021 11:04
Общество 02.12.2021 11:04
Муниципальным чиновникам Волгоградской области повысят зарплату02.12.2021 10:34
Общество 02.12.2021 10:34
Волгоградский облздрав не смог озвучить данные о смертности среди привитых01.12.2021 19:44
Общество 01.12.2021 19:44
Юных пациентов волгоградских больниц завалили коробками с витаминами01.12.2021 17:59
Общество 01.12.2021 17:59
Реклама