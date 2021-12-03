Общество

Успехи сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» отмечены дипломом победителя Х Премии МИРа

Общество 03.12.2021 10:28 Новости компаний
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03.12.2021 10:28 Новости компаний


В канун международного дня добровольцев, команда волонтеров «ЕвроХим-ВолгаКалия», прошедшая в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ с проектом «Аксайская Дубрава», принимает участие в международном форуме. 
За внедрение лучших социальных практик в российских регионах проект #20ДобрыхДелЕвроХим получил награду «За развитие инфраструктуры институциональной благотворительности в России».
Успехи сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» отмечены дипломом победителя Х Премии МИРа. Премия МИРа вручается за реализацию важных общественных инициатив, способствующих развитию общества. В номинации «Корпоративное волонтерство», финалистами которой стали работники предприятия, отмечаются организации, эффективно практикующие корпоративное добровольчество и осуществляющие программы корпоративной социальной ответственности. 

Волонтерское движение на «ЕвроХим-ВолгаКалии» было создано еще в 2012 году. Первоначально в состав добровольцев входили представители молодого поколения. Юные котельниковцы и молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовывали и проводили акции с детьми и молодежью, опекали ветеранов, оказывали посильную помощь в благоустройстве города. Энергия, оптимизм и искреннее стремление делать добро вдохновили и старшее поколение. К волонтерскому движению присоединились сотрудники Гремячинского ГОКа.
Коллектив комбината совершает благие дела при безусловной поддержке своего предприятия. Волонтёрская деятельность получила новый стимул во время реализации программы «20 добрых дел ЕвроХима», приуроченной к юбилею компании. 
На счету волонтеров – десятки добрых дел. По решению и при содействии оперативного штаба компании «ЕвроХим» коллектив предприятия организует передачу средств защиты для врачей, работающих в «красной зоне» Котельниковской центральной районной больницы. В числе достижений и первый в истории города Котельниково - благотворительный марафон, который провели сотрудники предприятия. Средства, полученные в качестве регистрационных взносов для участия в забеге, были направлены на помощь детскому социальному учреждению. Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» навещают ветеранов, помогают подшефному Дому престарелых, проводят экологические акции, сажают деревья и совершают другие добрые дела на благо своего города.


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