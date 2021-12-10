Общество 10.12.2021 15:22
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10.12.2021 15:22
Жители улицы Октябрьская в поселке Рабочий в городе Волжский попали в настоящий водный плен после обильных дождей и растаявшего первого снега. Испещренная ямами дорога уже неделю представляет собой скорее венецианский канал, нежели городскую улицу – проезжая часть полностью залита водой, рассказали волжане ИА «Высота 102».
По словам горожан, такая ситуация складывается не первый год, и они не раз обращались с жалобами в администрацию Волжского, однако в поселке ничего не меняется. «Как нам и нашим детям ходить на работу и в школу? – негодуют люди. – Цены подымать на квартплату и продукты власти любят, а ремонтировать дырявые дороги средств нет! А ведь тут уже впору лодку надувную покупать, чтобы выбраться из Рабочего».
Больше всего волжан в Рабочем удивляет тот факт, что мэр города живет на улице по соседству. «Неужели он не в курсе нашей проблемы и ни разу не видел эти гигантские лужи?», - вопрошают люди.
В пресс-службе администрации Волжского в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102» сообщили, что улица Октябрьская запланирована к ремонту только в 2023 году. Мэрия также отрапортовала, что в этом году были обновлены 12 дорог в поселке Рабочий, а в следующем году реконструкция ждет улицу Большевистскую в границах проспекта им. Ленина и улицы Ахтубинской.
В социальной сети, где волжане также поделились своей проблемой, от имени официального аккаунта мэрии Волжского сообщалось, что еще 2 декабря силами МБУ КБ была «выполнена откачка воды на данной улице». Однако эффект продержался буквально до следующего проливного дождя, который обрушился на Волгоградскую область в минувшее воскресенье. Тем не менее, местным жителям дали понять, что от гигантских ям и луж их избавят только через полтора года.
Фото: Александр Киреев, ВКонтакте.
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