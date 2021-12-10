Общество

Улица в «мэрском» поселке Волжского превратилась в венецианский канал

Общество 10.12.2021 15:22
0
10.12.2021 15:22


Жители улицы Октябрьская в поселке Рабочий в городе Волжский  попали в настоящий водный плен после обильных дождей и растаявшего первого снега. Испещренная ямами дорога уже неделю представляет собой скорее венецианский канал, нежели городскую улицу – проезжая часть полностью залита водой, рассказали волжане ИА «Высота 102».
По словам горожан, такая ситуация складывается не первый год, и они не раз обращались с жалобами в администрацию Волжского, однако в поселке ничего не меняется. «Как нам и нашим детям ходить на работу и в школу? – негодуют люди. – Цены подымать на квартплату и продукты власти любят, а ремонтировать дырявые дороги средств нет! А ведь тут уже впору лодку надувную покупать, чтобы выбраться из Рабочего».
Больше всего волжан в Рабочем удивляет тот факт, что мэр города живет на улице по соседству. «Неужели он не в курсе нашей проблемы и ни разу не видел эти гигантские лужи?», - вопрошают люди.
В пресс-службе администрации Волжского в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102» сообщили, что улица Октябрьская запланирована к ремонту только в 2023 году. Мэрия также отрапортовала, что в этом году были обновлены 12 дорог в поселке Рабочий, а в следующем году реконструкция ждет улицу Большевистскую в границах проспекта им. Ленина и улицы Ахтубинской.
В социальной сети, где волжане также поделились своей проблемой, от имени официального аккаунта мэрии Волжского сообщалось, что еще 2 декабря силами МБУ КБ была «выполнена откачка воды на данной улице». Однако эффект продержался буквально до следующего проливного дождя, который обрушился на Волгоградскую область в минувшее воскресенье. Тем не менее, местным жителям дали понять, что от гигантских ям и луж их избавят только через полтора года.
Фото: Александр Киреев, ВКонтакте.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
10.12.2021 17:15
Общество 10.12.2021 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 16:55
Общество 10.12.2021 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 16:07
Общество 10.12.2021 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 15:43
Общество 10.12.2021 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 15:39
Общество 10.12.2021 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 14:58
Общество 10.12.2021 14:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.12.2021 12:31
Общество 10.12.2021 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 11:55
Общество 10.12.2021 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 11:31
Общество 10.12.2021 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 09:02
Общество 10.12.2021 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 08:25
Общество 10.12.2021 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2021 18:37
Общество 09.12.2021 18:37
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2021 16:50
Общество 09.12.2021 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2021 16:39
Общество 09.12.2021 16:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.12.2021 16:22
Общество 09.12.2021 16:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:58
В Волгограде массово эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
17:41
Покрывшуюся маслянистыми пятнами реку в Волгоградской области проверят чиновникиСмотреть фотографии
17:15
В Волгоградской области отменяют 10 остановок пригородных поездовСмотреть фотографии
16:55
Парку в Волжском присвоили имя депутата ГосдумыСмотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум на 724 рубляСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде арестовали «молочку» без QR-кодовСмотреть фотографии
15:39
Расчищенная за 200 миллионов рублей река в Волгоградской области снова поменяла цветСмотреть фотографии
15:39
100-летняя жительница Волгоградской области скончалась от коронавирусаСмотреть фотографии
15:22
Улица в «мэрском» поселке Волжского превратилась в венецианский каналСмотреть фотографии
14:58
Банк «Открытие» объявил семерых победителей Тик-Ток Челленджа ко Дню материСмотреть фотографии
13:13
«Пьяный был, дурак!»: на юге Волгограда остановили колоритного угонщика «Жигули» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Волгоградцы потребовали от чиновников новые автобусы вместо сокращенныхСмотреть фотографии
12:20
Субсидии за ноябрьский локдаун получили 12 тысяч волгоградских предпринимателейСмотреть фотографии
12:20
Смертность от коронавируса остается рекордной в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:55
Под Волгоградом логиста торговой сети оштрафовали за субпродукты с вирусомСмотреть фотографии
11:37
Интеллектуальная система речевой аналитики «Ростелекома» повысит качество клиентского сервисаСмотреть фотографии
11:31
«Ждем минус»: снежную пушку испытают на склоне у «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области уже двое рабочих погибли при схожих обстоятельствахСмотреть фотографии
10:44
Полувековой рекорд по теплу побит в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премии «Приоритет-2021»Смотреть фотографии
10:44
Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде засияла гирляндами самая высокая елкаСмотреть фотографии
09:32
Отстранена от работы заместитель главврача больницы №25 в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:02
За 2021 год цены на бензин в Волгоградской области выросли на 4 рубляСмотреть фотографии
08:59
Практика внедрения профессиональных стандартов в АО «КАУСТИК» признана лучшей в ЮФОСмотреть фотографии
08:25
У непривитых волгоградцев остался один день для сохранения работыСмотреть фотографии
19:42
«Коррупция всех победит!»: волгоградцы высказались о борьбе с невидимой угрозойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
В Волгограде омолодят танк Т-34 на площади у завода-банкротаСмотреть фотографии
17:22
В Волгоградской области вынесли приговор троице, обокравшей 24 пенсионераСмотреть фотографии
17:06
Приговор застройщику ЖК "Адмиралтейский" и ЖК "Династия" вынесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 