Общество 02.12.2021 12:44
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02.12.2021 12:44
Николаевский районный суд признал законным отстранение от работы двоих преподавателей детской школы искусств за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, районный суд отказал преподавателям МКОУ ДО "Детская школа искусств" в удовлетворении их требований. Женщины указали в иске, что в августе текущего года приказом директора школы они были отстранены от работы в связи с отказом от вакцинации против COVID-19. Педагоги просили признать приказы об отстранении незаконными, допустить их к работе, выплатить заработную плату за время отстранения и взыскать компенсацию морального вреда.
Суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, посчитал действия работодателя законными. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Отметим, что в октябре текущего года не смогли добиться через суд отмены приказа об отстранении от работы и сотрудники ООО "Камышинтеплоэнерго". Камышинский городской суд признал действия работодателя законным и отказал в удовлетворении коллективного иска работников этого предприятия.
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