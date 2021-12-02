



Николаевский районный суд признал законным отстранение от работы двоих преподавателей детской школы искусств за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, районный суд отказал преподавателям МКОУ ДО "Детская школа искусств" в удовлетворении их требований. Женщины указали в иске, что в августе текущего года приказом директора школы они были отстранены от работы в связи с отказом от вакцинации против COVID-19. Педагоги просили признать приказы об отстранении незаконными, допустить их к работе, выплатить заработную плату за время отстранения и взыскать компенсацию морального вреда.

Суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, посчитал действия работодателя законными. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



