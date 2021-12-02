Муниципальным чиновникам Волгоградской области повысят зарплату

Общество 02.12.2021 10:34
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02.12.2021 10:34
Власти Волгоградской области планируют проиндексировать зарплаты работников органов местного самоуправления муниципальных образований региона. Как сообщает ИА «Высота 102», повышение может составить 15%. Об этом, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заявил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике регпарламента Илья Кошкарев на заседании областной думы, где рассматривался закон об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Предусматривается также увеличение расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в связи с повышением МРОТ с 1 января 2022 года (с 12792 до 13617 рублей), индексацией оплаты труда работникам бюджетной сферы, не относящимся к Указам президента, с 1 января 2022 года в 1,04 раза. В главном финансовом документе региона также запланировано повышение оплаты труда отдельных категорий бюджетной сферы, установленных тремя Указами президента в 2012 году, в связи с ростом прогнозируемого среднемесячного дохода с 29576 рублей в 2021 году до 31055 рублей в 2022 году. Также с 1 января 2022 года предусмотрена индексация мер социальной поддержки и социальной помощи в размере 1,04 раза «в целях обеспечения повышения уровня жизни отдельных категорий граждан».
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