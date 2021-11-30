В волгоградском отделении ОНФ сменили двух сопредседателей





В волгоградском отделении ОНФ обновилось руководство. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, на сегодняшнем заседании штаба избраны два новых сопредседателя. Ими стали Владимир Шкарин, ректор Волгоградского медицинского университета и Антон Лукаш, член исполкома корпуса «За чистые выборы». Депутат Волгоградской областной думы Надежда Кулешова сохранила свой пост третьего сопредседателя регионального отделения ОНФ.

Напомним, ранее волгоградское отделение общероссийского народного фронта возглавляли три человека – Надежда Кулешова, Александр Баженов, председатель комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области и Александр Воцко, руководитель ПАО «Волгоградоблэлектро». Как пояснили в региональном отделении ОНФ, решение обновить руководство было вызвано тем, что Александр Баженов является чиновником, что не приветствуется в общественной организации, а Александр Воцко загружен по основному месту работы.



