В Волгограде 90-летняя пенсионерка отсудила кругленькую сумму за падение в троллейбусе





В Волгограде 90-летняя Тамара К. взыскала компенсацию морального вреда с МУП «Метроэлектротранс» за прошлогоднее падение в троллейбусе. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, женщина смогла отсудить с предприятия 50 тысяч рублей.

Свои требования в суде пенсионерка подкрепила тем, что 23 апреля 2020 года на остановке общественного транспорта «Монолит» она пыталась сесть в троллейбус, который двигался по проспекту Ленина в сторону Центрального района. В тот момент, когда она вошла в салон и хотела сесть на свободное место, водитель без предупреждения начал движение троллейбуса. От неожиданного рывка женщина упала. В результате она получила ушиб грудной клетки и открытую рану ноги. Пенсионерке пришлось с 24 апреля по 17 июня проходить медицинское лечение.

Центральный районный суд, выслушав стороны и исследовав все доказательства, принял сторону 90-летней местной жительницы. Решение вступило в законную силу.























