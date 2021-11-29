В Волгограде 90-летняя пенсионерка отсудила кругленькую сумму за падение в троллейбусе

Расследования 29.11.2021 17:39
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29.11.2021 17:39
В Волгограде 90-летняя Тамара К. взыскала компенсацию морального вреда с МУП «Метроэлектротранс» за прошлогоднее падение в троллейбусе. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, женщина смогла отсудить с предприятия 50 тысяч рублей.
Свои требования в суде пенсионерка подкрепила тем, что 23 апреля 2020 года на остановке общественного транспорта «Монолит» она пыталась сесть в троллейбус, который двигался по проспекту Ленина в сторону Центрального района. В тот момент, когда она вошла в салон и хотела сесть на свободное место, водитель без предупреждения начал движение троллейбуса. От неожиданного рывка женщина упала. В результате она получила ушиб грудной клетки и открытую рану ноги. Пенсионерке пришлось с 24 апреля по 17 июня проходить медицинское лечение.
Центральный районный суд, выслушав стороны и исследовав все доказательства, принял сторону 90-летней местной жительницы. Решение вступило в законную силу.
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