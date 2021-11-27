В Волгограде водителя «Камаза» переехала фура

Происшествия 27.11.2021 14:17
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27.11.2021 14:17
В Волгограде водитель "КАМАЗа" пострадал в ДТП в Ворошиловском районе. Известно, что грузовик сегодня утром остановился из-за поломки на Второй продольной. 44-летний мужчина полез под машину и в этот момент другой грузовик "Mercedes" протаранил стоящий автомобиль. Водитель получил травмы и был госпитализирован, сообщает ИА «Высота 102».
Фото Димы Ростовского.
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