В Волгограде бешеный кот покусал хозяйку и ветеринара





Специалисты ветеринарной службы ликвидируют очаг бешенства в Кировском районе Волгограда, где домашний кот покусал двух человек. Как сообщили в облкомветеринарии, во время лечения в ветклинике питомец покусал врача и хозяйку. Лабораторные исследования показали, что животное было заражено бешенством.

Неблагополучной определена территория радиусом 500 метров от границ эпизоотического очага, который находился по адресу ул. Розы Люксембург, 9. Специалисты подчеркивают важность информирования о фактах укусов, неадекватного поведения и гибели животных для предотвращения такого опасного заболевания как бешенство и своевременного принятия дополнительных профилактических мер. Основным средством профилактики бешенства у животных остается вакцинация. В настоящее время ветеринары проводят разъяснительные беседы с жителями о необходимости вакцинации питомцев. Прививки от бешенства в государственных ветеринарных лечебницах можно сделать бесплатно.



