



Сегодня 99 новых школьных автобусов вручены районам Волгоградской области. Как сообщили в обладминистрации, церемония передачи транспортных средств, которые поступили в регион в рамках нацпроекта "Образование", прошла в Волгограде.

По словам председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Ларисы Савиной, автопарк школьных автобусов на данный момент в обновлен в регионе на 90%. За несколько лет поступило 460 новых единиц автотранспорта. Ежедневно в регионе школьные автобусы перевозят свыше 10 тысяч детей из 700 населенных пунктов. В процессе задействованы почти 400 школ.

Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами безопасности пассажиров.

Фото администрации Волгоградской области