Общество

Крупная партия школьных автобусов уехала в районы Волгоградской области

Общество 23.11.2021 16:02
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23.11.2021 16:02


Сегодня 99 новых школьных автобусов вручены районам Волгоградской области. Как сообщили в обладминистрации, церемония передачи транспортных средств, которые поступили в регион в рамках нацпроекта "Образование", прошла в Волгограде.
По словам председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Ларисы Савиной, автопарк школьных автобусов на данный момент в обновлен в регионе на 90%. За несколько лет поступило 460 новых единиц автотранспорта. Ежедневно в регионе школьные автобусы перевозят свыше 10 тысяч детей из 700 населенных пунктов. В процессе задействованы почти 400 школ. 
Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами безопасности пассажиров. 
Фото администрации Волгоградской области

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