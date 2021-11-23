Covid-19 23.11.2021 12:52
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23.11.2021 12:52
Меньше смертей, но больше заболевших показывает суточная статистика по коронавирусу в Волгоградской области. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в регионе выявлено 463 новых случаев заражения - на три больше, чем сутками ранее. От коварного вируса скончались 35 человек - чуть меньше, чем накануне, когда от COVID-19 в Волгоградской области за сутки погибли 36 жителей. Всего от этой инфекции в регионе умерли уже 4323 человека.
Напомним, что в регионе действуют все ранее введенные ограничительные мероприятия. Так, жители Волгоградской области старше 60 лет, у кого нет прививки от коронавируса или документа, подтверждающего перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев, должны находиться на самоизоляции. Им разрешено покидать свои жилища только для походов в магазины, аптеки, в медучреждения или для прогулок. QR-коды требуются в кафе и ресторанах, в том числе быстрого питания, на междугородних автобусах, в банях, саунах, фитнес-клубах, музеях, театрах и непродовольственных магазинах.
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