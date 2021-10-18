Общество

Вне зоны доступа: в Волгоградской области вступили в действие новые ограничительные меры

Общество 18.10.2021 08:12
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18.10.2021 08:12


С сегодняшнего дня в Волгоградской области начинают действовать новые ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», с 18 октября ограничивается доступ к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых услуг для жителей региона, которые не прошли вакцинацию. Также непривитым гражданам будет проблематично попасть в МФЦ, санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы. Теперь для посещения вышеперечисленных заведений, включая дома культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки для проведения выставок, салоны красоты, солярии, аквапарки  и т.д. необходимо будет предъявить QR-код, свидетельствующий о прохождении всех этапов вакцинации. Непривитым жителям Волгоградской области оставили возможность посещать только парикмахерские, аптеки, магазины, а также пользоваться общественным транспортом. 
С 12 октября, напомним, в регионе был введен режим самоизоляции для не прошедших вакцинацию неработающих жителей в возрасте 65 лет и старше, а также для неработающих жителей, имеющих хронические заболевания.  Непривитым людям старше 60 лет было  рекомендовано соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. 
Напомним, в Волгоградской области пока не удается остановить рост заражений коронавирусом, также в регионе остается высокой смертность от этой инфекции. 

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