Вне зоны доступа: в Волгоградской области вступили в действие новые ограничительные меры





С сегодняшнего дня в Волгоградской области начинают действовать новые ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», с 18 октября ограничивается доступ к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых услуг для жителей региона, которые не прошли вакцинацию. Также непривитым гражданам будет проблематично попасть в МФЦ, санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы. Теперь для посещения вышеперечисленных заведений, включая дома культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки для проведения выставок, салоны красоты, солярии, аквапарки и т.д. необходимо будет предъявить QR-код, свидетельствующий о прохождении всех этапов вакцинации. Непривитым жителям Волгоградской области оставили возможность посещать только парикмахерские, аптеки, магазины, а также пользоваться общественным транспортом.

С 12 октября, напомним, в регионе был введен режим самоизоляции для не прошедших вакцинацию неработающих жителей в возрасте 65 лет и старше, а также для неработающих жителей, имеющих хронические заболевания. Непривитым людям старше 60 лет было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.

Напомним, в Волгоградской области пока не удается остановить рост заражений коронавирусом, также в регионе остается высокой смертность от этой инфекции.



