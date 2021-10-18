Вне зоны доступа: в Волгоградской области вступили в действие новые ограничительные меры

В Волгограде после введения новых ограничений опустели МФЦ18.10.2021 15:40
В Волгоградской области за сутки от коронавируса умерли 22 пенсионера18.10.2021 15:11
Волгоградским фермерам разрешат продавать овощи с полей18.10.2021 11:48
РУСАЛ выделит 6,6 млн рублей на поддержку волонтерских проектов в рамках конкурса «Помогать просто»18.10.2021 11:33
В Волгограде готовы закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса18.10.2021 11:31
Районные администрации Волгограда будут в ежедневном режиме мониторить исполнение постановления губернатора, предусматривающего приостановку предприятий и организаций в отдельных сферах деятельности из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Соответствующие изменения, сообщает ИА «Высота 102»,...