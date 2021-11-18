В Волгограде изменили маршрут автобуса №98 до Жилгородка

Общество 18.11.2021 14:26
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18.11.2021 14:26
С завтрашнего дня вспомогательный маршрут №98 станет охватывать улицы Брюллова, Толбухина и Краснополянскую в микрорайоне Жилгородок. Изменения в схему движения автобусов внесены по запросам жителей микрорайона, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
На участке от конечной ост. «Ул. Ткачева» до улицы 51 Гвардейской Дивизии схема маршрута остается без изменений, далее общественный транспорт продолжит прямое движение по ул. Восточно-Казахстанской, не поворачивая на ул. 51 Гвардейской Дивизии, проследует по улицам Брюллова и Толбухина, а затем по ул. Краснополянской вернется на свой прежний маршрут. Таким образом, направление дополнительно включит остановочные пункты «Ул. Восточно-Казахстанская», «Ул. Савкина», «Ул. Республиканская».
Изменения в схеме движения маршрута не повлияют на график и интервал движения транспорта, заверили в мэрии. Направление №98 обслуживают автобусы малого класса.
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