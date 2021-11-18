В Москве не смогли спасти больного коронавирусом волгоградца за 1,5 миллиона рублей

Общество 18.11.2021 16:23
0
18.11.2021 16:23
1,2 миллиарда рублей запланировано в 2022 году территориальным фондом обязательного медицинского страхования на межрегиональные расчеты в рамках оплаты медицинской помощи на территориях других субъектов России гражданам, застрахованным на территории Волгоградской области. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила накануне на заседании регпарламента директор фонда Анна Пайль. По ее словам, порой речь идет о достаточно серьезных суммах, направленных на лечение волгоградцев в других субъектах России. Немалые расходы, в частности, связаны с оказанием медицинской помощи больным COVID-19. Так, попытка спасти жизнь волгоградца, заразившегося коронавирусом, в одной из московских клиник стоила 1,5 миллиона рублей. Но, к сожалению, волгоградец скончался.
Общие доходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области на будущий год составят около 34,8 миллиарда рублей. Более 93% от этой суммы – 32,5 миллиарда рублей – будет направлено на обязательное медстрахование жителей региона.
Реклама
Часть довоенного дома в Волгограде вымерзла и покрылась плесенью после капремонта18.11.2021 19:39
Общество 18.11.2021 19:39
Пожилые волгоградцы штурмуют пункты вакцинации18.11.2021 18:00
Общество 18.11.2021 18:00
В Волгограде накажут владельца автосервиса на территории бывшей психбольницы18.11.2021 17:48
Общество 18.11.2021 17:48
В Волгоградской области подешевели туалетная бумага и мыло18.11.2021 17:34
Общество 18.11.2021 17:34
«Ситиматик-Волгоград» предупреждает: судебные приставы взыщут долги за услугу ТКО принудительно18.11.2021 16:25
Общество 18.11.2021 16:25
Жителей в Волгоградской области избавили от проблем с ржавой башней18.11.2021 15:19
Общество 18.11.2021 15:19
Стоянку неандертальцев перекопали в балке Сухая Мечетка в Волгограде18.11.2021 15:12
Общество 18.11.2021 15:12
В Волгограде изменили маршрут автобуса №98 до Жилгородка18.11.2021 14:26
Общество 18.11.2021 14:26
В Волгограде сломался новогодний камин и «Крылья Ангела»18.11.2021 14:10
Общество 18.11.2021 14:10
Волгоградскую область накроет ураган с мокрым снегом18.11.2021 13:04
Общество 18.11.2021 13:04
Спецслужбы проводят в Волгоградской области плановые учения18.11.2021 10:15
Общество 18.11.2021 10:15
Студенты Волгоградского медуниверситета наберутся опыта в московских клиниках18.11.2021 09:51
Общество 18.11.2021 09:51
На улице Ангарской в Волгограде ограничат движение большегрузов18.11.2021 09:48
Общество 18.11.2021 09:48
Из Волгограда откроют прямые авиарейсы в Узбекистан18.11.2021 07:52
Общество 18.11.2021 07:52
Под Волгоградом нашли пельмени с африканской чумой17.11.2021 21:31
Общество 17.11.2021 21:31
Реклама