Общество

В Москве не смогли спасти больного коронавирусом волгоградца за 1,5 миллиона рублей

Общество 18.11.2021 16:23
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18.11.2021 16:23


1,2 миллиарда рублей запланировано в 2022 году территориальным фондом обязательного медицинского страхования на межрегиональные расчеты в рамках оплаты медицинской помощи на территориях других субъектов России гражданам, застрахованным на территории Волгоградской области. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила накануне на заседании регпарламента директор фонда Анна Пайль. По ее словам, порой речь идет о достаточно серьезных суммах, направленных на лечение волгоградцев в других субъектах России. Немалые расходы, в частности, связаны с оказанием медицинской помощи больным COVID-19. Так, попытка спасти жизнь волгоградца, заразившегося коронавирусом, в одной из московских клиник стоила 1,5 миллиона рублей. Но, к сожалению, волгоградец скончался. 
Общие доходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области на будущий год составят около 34,8 миллиарда рублей. Более 93% от этой суммы – 32,5 миллиарда рублей – будет направлено на обязательное медстрахование жителей региона. 

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