Общество

Студенты Волгоградского медуниверситета наберутся опыта в московских клиниках

Общество 18.11.2021 09:51
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18.11.2021 09:51


Волгоградский медицинский университет и министерство здравоохранения Московской области договорились о сотрудничестве, в том числе по взаимному обмену новыми практиками и технологиями.
Таковы итоги встречи представителей Минздрава столичного региона, национальной медицинской палаты России с ректором ВолГМУ Владимиром Шкариным, сообщили ИА «Высота 102» в вузе. В частности, студенты Волгоградского медицинского университета смогут проходить практику на базе клиник столичного региона. Речь идет о привлечении будущих врачей, студентов 4-5 курсов, в рамках соглашения о сотрудничестве, на практику в качестве помощников врачей в Домодедовскую центральную городскую больницу. К слову, этот мощный стационар центральной России первым в стране в 2020 году принял пациентов с новой коронавирусной инфекцией. А волгоградских студентов в московском регионе хорошо знают и ценят.
Так, главный врач больницы Андрей Осипов отметил, что выпускники Волгоградского медицинского университета при трудоустройстве в медицинские организации Московской области демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки и являются востребованными специалистами.
«Предлагаем ВолгГМУ принять участие в пилотном проекте, учрежденным в Московской области. Суть его заключается в том, чтобы студенты могли поступить к нам на практику с перспективой дальнейшего трудоустройства. Мы готовы оплачивать дальнейшее обучение молодых врачей в ординатуре», – заявил Андрей Осипов.
Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин отметил, что вуз постоянно наращивает сотрудничество с медицинскими организациями, страны и зарубежья. Более 4000 выпускников ВолгГМУ успешно трудятся в разных странах мира, а в 2020 году университет занял второе место во Всероссийском конкурсе «Экспортер года».
В ходе рабочей поездки в Волгоград делегация представителей Минздрава Московской области посетила Центр электронного медицинского образования ВолгГМУ, где специалисты смогли оценить современные возможности подготовки врачей, в том числе и в рамках непрерывного медицинского образования.

«Такого мы не видели нигде. Волгоградский центр опередил многие, в том числе и московские образовательные учреждения. Мы планируем направлять сюда наших специалистов для отработки практических навыков», – отметил главный врач Домодедовской центральной городской больницы. Это предложение поддержал ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин. «Готовы к любому сотрудничеству, которое будет способствовать расширению возможностей трудоустройства наших студентов», – отметил в свою очередь Владимир Шкарин.
В сотрудничестве клиник столичного региона с Волгоградским государственным медицинским университетом заинтересована и Национальная медицинская палата России. Договоренности между представителями министерства здравоохранения и университетом поддержал присутствовавший на встрече вице-президент национальной медицинской палаты России, председатель правления некоммерческого партнерства «Врачебная Палата Московской области» Сергей Лившиц.

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