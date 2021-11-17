Волгоградских участковых полиции поздравили с 98-летием службы

Общество 17.11.2021 15:13
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17.11.2021 15:13
В день 98-летней годовщины со дня образования службы участковых уполномоченных полиции руководители подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка» в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко поздравил участковых с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу. Начальник регионального главка МВД отметил, что с начала года участковыми раскрыто более 5 тысяч преступлений и около 19 тысяч различных правонарушений.
Слова благодарности также прозвучали от имени губернатора Волгоградской области и администрации региона. Заместитель руководителя аппарата губернатора области Михаил Шабунин отметил высокий вклад участковых в охрану общественного порядка.
Сегодня были объявлены имена региональных финалистов конкурса «Народный участковый-2021». Победителем стал старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 6 УМВД России по городу Волгограду Дмитрий Стукалин. Второе место занял участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» Роман Дурникин, а третье место разделили участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 2 УМВД России по городу Волжскому Сергей Громов и участковый уполномоченный полиции Отделения МВД России по Старополтавскому району Николай Водолагин. Финалистам ежегодного конкурса вручили дипломы и премии, а главному победителю – еще и служебный автомобиль.
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