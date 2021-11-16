Общество

Нечем кормить детей: под Волгоградом отец-одиночка пытается получить зарплату через суд

Общество 16.11.2021 19:39
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16.11.2021 19:39


Отец трех девочек, воспитывающий их в одиночку, так как остался единственным родителем, вынужден обратиться в суд, потому что ни его заявления в прокуратуру, ни в инспекцию по труду к результату не привели. Возмутительной ситуацией Дмитрий Механцев поделился с журналистами ИА «Высота 102». 
«Я работал электриком в СНТ «Опытник-3», - рассказывает Дмитрий. - Выйдя на работу после временной нетрудоспособности, чтобы получить заработную плату за август и отпускные, узнал, что в СНТ сменился председатель, зарегистрированный на этой должности 30 августа. Предоставив 11 сентября 2021 года лист нетрудоспособности на оплату, столкнулся с самым настоящим беззаконием. Новый председатель всячески отказывался принимать больничный лист, а также выплатить положенные отпускные, которые я не смог из-за болезни получить до отпуска, и заработную плату за август».
Многодетный отец обратился в прокуратуру и инспекцию по труду. Это было еще 15 сентября 2021 года. Причем, как говорит Дмитрий, он такой не один. Заявления о невыплате зарплаты подали еще несколько работников данного СНТ. И все они до сих пор рассматриваются в прокуратуре и инспекции по труду. Дмитрий же все это время не оставлял попыток предъявить лист нетрудоспособности для оплаты. В итоге это удалось сделать только 1 октября при свидетелях и под расписку. 
«А дальше еще «интереснее», - рассказывает Механцев. – После подачи искового заявления в суд в мою дверь постучали лица, называющие себя «правлением СНТ «Опытник-3»». Они передали около 27 тысяч рублей и даже не пояснили, что это за деньги. Но при этом настоятельно просили дать расписку в том, что я не имею претензий. Кроме того, председатель правления СНТ «Опытник-3» господин Кузин отстранил меня от работы. В результате наша семья, в которой трое девочек, двое из которых несовершеннолетние, осталась фактически без средств к существованию». 
В итоге в настоящее время в прокуратуре Среднеахтубинского района находятся два заявления: одно - по фактам невыплаты заработной платы, второе - по факту отстранения от работы. Дмитрий полагает, что, к сожалению, свои права ему придется защищать в суде самостоятельно. На надзорные и контролирующие органы надежды у него нет. 

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