Жалобы на ситуацию с лекарствами для диабетиков принимают в Волгоградской области

Общество 16.11.2021 11:08
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16.11.2021 11:08
Специализированную горячую линию по вопросу льготного лекарственного обеспечения граждан с диагнозом "сахарный диабет" проводит прокуратура Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, звонки будут приниматься до 30 декабря по телефону: 53-40-68 с 09:00 до 18:00.
Полученная информация, в том числе от анонимных источников, будет использована при проведении надзорных проверок.
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