Жалобы на ситуацию с лекарствами для диабетиков принимают в Волгоградской области





Специализированную горячую линию по вопросу льготного лекарственного обеспечения граждан с диагнозом "сахарный диабет" проводит прокуратура Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, звонки будут приниматься до 30 декабря по телефону: 53-40-68 с 09:00 до 18:00.

Полученная информация, в том числе от анонимных источников, будет использована при проведении надзорных проверок.



