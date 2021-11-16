



В Волгоградской области частично приостановлены занятия в шести образовательных учреждениях. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, это связано со вспышками заболеваемостью острыми респираторными инфекциями. В случае, если количество заболевших детей в группе или классе составляет более 20%, в таком случае вводятся ограничения на посещение детей.

При этом в общем заболеваемость ОРВИ в регионе осталась практически на одном уровне с предшествующей нерабочей неделей и оказалась ниже на 21% от уровня заболеваемости на неделе перед ковидными каникулами. Количество заболевших детей снизилось на 6%, а заболеваемость населения региона меньше уровня недельного эпидемического порога на 7%.

Между тем, в Волгоградской области пока не выявлено ни одного вируса гриппа. В регионе фиксируют такие инфекции, как метапневмовирус, РС-вирус и COVID-19. Напомним, если в классе выявлен хотя бы один ребенок, заболевший коронавирусом, то на дистант отправляются все ученики.







