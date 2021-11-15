Мчавшийся на красный водитель Mercedes устроил массовое ДТП в Волгограде

Происшествия 15.11.2021 11:15
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15.11.2021 11:15
Микроавтобус и три легковушки столкнулись сегодня утром в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, 37-летний водитель микроавтобуса Mercedes, который двигался по ул. Череповецкой в сторону центра города, на перекрестке с улицы Ростовская проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid. От удара легковушка совершила столкновение с Toyota RAV4. В результате ДТП пострадавших нет.
В полиции уточнили, что инспекторы ГИБДД оперативно оформили ДТП, затруднений в движении по Второй продольной магистрали нет.
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