Мчавшийся на красный водитель Mercedes устроил массовое ДТП в Волгограде











Микроавтобус и три легковушки столкнулись сегодня утром в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, 37-летний водитель микроавтобуса Mercedes, который двигался по ул. Череповецкой в сторону центра города, на перекрестке с улицы Ростовская проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid. От удара легковушка совершила столкновение с Toyota RAV4. В результате ДТП пострадавших нет.





В полиции уточнили, что инспекторы ГИБДД оперативно оформили ДТП, затруднений в движении по Второй продольной магистрали нет.



