Легковушка на встречке влетела в грузовик-холодильник в Волжском





Два человека пострадали в столкновении «десятки» с рефрижератором в Волжском. Как сообщили в региональном главке МВД, водитель легковушки и его 25-летний пассажир с травмами госпитализированы.

По предварительной информации, 27-летний водитель «ВАЗ-21102» двигался по улице Карбышева в сторону бульвара Профсоюзов. В районе дома №59 он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем, которым управлял 39-летний житель Белгородской области.



