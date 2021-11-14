В волгоградской больнице скончался известный скандальный фотограф





В Волгограде не стало Григория Галицына, который занимался эротической фотографией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» его коллеги. Григорий Галицын скончался в волгоградской больнице №25, куда был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Григорий Галицын – личность неоднозначная. В 2010 году он вместе со своей супругой был осужден за распространение порнографических материалов, в том числе и за границу. Ему вменяли вовлечение несовершеннолетних в создание сомнительных фото и видеоматериалов. Между тем, сам он отрицал выдвинутые против него обвинения и считал, что его фотографии – это эротика, а не порнография. Среди его коллег некоторые считали его настоящим мастером эротической фотографии, гуру эротики в своем деле, но кто-то не одобрял его занятия.Как следует из данных из открытых источников, Григорий Галицын сотрудничал с фотографами из различных европейских стран. В последнее время он жил в деревне под Волгоградом и занимался разведением свиней.Между тем, эротические фотографии на своих страничках в социальных сетях, сделанные на фоне сельских пейзажей, Григорий Галицын публиковал буквально до самой своей смерти. До своего 64-летия он не дожил трех недель.Фото страницы Григория Галицына ВК.