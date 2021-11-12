Общество 12.11.2021 17:14
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12.11.2021 17:14
Сегодня начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко представил личному составу отдела МВД России по Суровикинскому району нового руководителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, им стал подполковник полиции Александр Овчар, который ранее состоял в должности заместителя начальника полиции отдела МВД России по Суровикинскому району.
Александр Овчар родился в хуторе Сысоевский Суровикинского района Волгоградской области в 1981 году. В органах внутренних дел служит с 2006 года. Имеет высшее юридическое образование. Начинал службу с должности милиционера отделения охраны и конвоирования изолятора временного содержания ОВД Суровикинского района, позже состоял в различных должностях отделения экономической безопасности данного подразделения, а также возглавлял отделение экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Суровикинский».
Ранее возглавлявший отдел МВД России по Суровикинскому району подполковник полиции Вячеслав Халабурдин уволен из ОВД в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии.
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