



Сегодня начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко представил личному составу отдела МВД России по Суровикинскому району нового руководителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, им стал подполковник полиции Александр Овчар, который ранее состоял в должности заместителя начальника полиции отдела МВД России по Суровикинскому району.









Александр Овчар родился в хуторе Сысоевский Суровикинского района Волгоградской области в 1981 году. В органах внутренних дел служит с 2006 года. Имеет высшее юридическое образование. Начинал службу с должности милиционера отделения охраны и конвоирования изолятора временного содержания ОВД Суровикинского района, позже состоял в различных должностях отделения экономической безопасности данного подразделения, а также возглавлял отделение экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Суровикинский».

Ранее возглавлявший отдел МВД России по Суровикинскому району подполковник полиции Вячеслав Халабурдин уволен из ОВД в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии.



