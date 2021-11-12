Утомленным пандемией волгоградцам не терпится выйти на лёд





В пойме реки Царица в Волгограде продолжаются работы по заливке катка. Серое бетонное основание ледовой площадки уже заметно побелело, что заметили и бдительные горожане. Они поделились с редакцией фотографией готового, по их мнению, катка. Однако, как уточнил ИА "Высота 102" директор парка "Раздолье" Андрей Еркин, заливку площадки планируют закончить только 25 ноября. До этого времени лед будут наращивать слой за слоем, пока его толщина не достигнет 7 сантиметров.





Фото администрации парка "Раздолье"

Заливка катка в парке "Раздолье" в Волгограде началась 10 ноября - в этот день также стали готовить катки на Красной площади и ВДНХ в Москве.

Общая площадь катка в Волгограде, напомним, составляет 1800 кв. метров. Одномоментно на нем могут находиться 350-400 человек. В этом году, как и прежде, каток будет работать ежедневно, с 10:00 до 22:00 с техническими перерывами между сеансами.

Пункт проката коньков оборудовали санитайзерами и воздухоочистителями. Чтобы избежать скопления людей внутри пункта проката, посетителей будут обслуживать через уличные окна выдачи. Для переобувания будет подготовлена специальная зона на открытом пространстве.

Напомним, что еще одну ледовую площадку в Центральном районе Волгограда планируют открыть в парке культуры и отдыха. Искусственный водоем, который появился в ЦПКиО этим летом, зимой обещают трансформировать в ледовый каток площадью 700 кв.м. По замыслу организаторов, аттракцион будет популярен у семей с детьми.