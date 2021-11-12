Волгоградский губернатор похвалил Алексеевский район за поголовную вакцинацию





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров назвал Алексеевский район, который он сегодня посетил, показательным по темпам вакцинации. «Алексеевский район в том числе очень активно занимается вопросами вакцинации: от коронавирусной инфекции и от гриппа. Муниципальные власти, актив, общественность понимают угрозу для жизни и здоровья людей и занимаются этим не для галочки, а по-настоящему заботясь о жителях. Поэтому объём вакцинации от COVID-19 здесь один из самых высоких по Волгоградской области (115% от плана или 98% всего взрослого населения района – прим.). Благодаря этому мы видим динамику снижения случаев заболеваемости, малое количество тяжёлых случаев на 10 тысяч населения. Алексеевка является показательным примером того, что вакцинация действительно работает, обеспечивая защиту», - заявил глава региона, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, на днях в региональной администрации заявили, что 1,15 млн жителей Волгоградской области сделали прививки от новой коронавирусной инфекции, а план по иммунизации населения выполнен на 70%.