Международный онлайн-форум «Диалог на Волге» объединил 20 тысяч человек из 19 стран мира





Почти 20 тысяч человек объединил завершившийся в Волгограде международный онлайн-форум «Диалог на Волге». Как отмечают организаторы, только открытие форума и пленарное заседание просмотрело порядка 7 000 человек, в том числе 1 700 из РФ, свыше 5 000 - из иностранных государств (Франция, Италия, Великобритания, ФРГ, Сербия, Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, КНР).

Всего в дистанционном формате прошло порядка 30 мероприятий, в том числе круглые столы, дискуссии, конференции, пленарное заседание, телемост, онлайн-квиз. В течение четырех дней в рамках форума «Диалог на Волге» обсуждались вопросы сохранения мира и согласия, культурного наследия, исторической памяти и другие актуальные темы.

Инициатором ряда мероприятий, посвященных новому поколению выступил комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Цикл круглых столов по теме начался с онлайн-конференции на базе ресурсного центра добровольчества "Молодежное международное сотрудничество: опыт участия и перспективы развития", где презентовали проекты городов-побратимов, в том числе программу сотрудничества с Израилем.

В числе инициатив — создание цифровой платформы для знакомства детей и подростков из разных стран, взаимодействие активной и целеустремленной молодежи для организации и проведения национальных и тематических праздников. Совместные культурные, образовательные инициативы обсуждались с представителями зарубежных некоммерческих организаций в ходе работы круглого стола «Жители – жителям», организованного АНО «Лидеры перемен». Одна из инициатив, получившая широкую поддержку участников – масштабное празднование 50-летия породнения Волгограда и Хиросимы в 2022 году.

Порядка 30 мероприятий прошло в дистанционном формате. Историческим можно назвать событие, которое произошло на круглом столе «Жители - жителям»: впервые в Волгограде с целью развития деятельности в области общественной дипломатии был подписан меморандум о сотрудничестве между некоммерческими организациями двух стран - России и Великобритании.

Впервые на форуме к обсуждению международных вопросов подключились юные участники в возрасте от 12 до 17 лет. На круглом столе, посвященном детской дипломатии, ребята предложили свои инициативы по развитию дружбы между странами. Учащаяся волгоградской частной школы «Поколение» Лилия Качурина предложила развивать проект «Книга города» — собирать самые важные и интересные факты о городах, географические и краеведческие сведения, а потом создать библиотеку из таких книг. В числе детских инициатив — создание цифровой платформы для знакомства детей и подростков из разных стран; взаимодействие активной и целеустремленной молодежи для организации и проведения национальных и тематических праздников.

Проведение этого масштабного мероприятия стало хорошей возможностью продвижения инициатив целого ряда организаций под брендом Волгоградской области. Так, Волгоградский государственный медицинский университет выступил соорганизатором сразу двух встреч в формате круглого стола. В диалоге приняли участие партнеры из Италии, Великобритании, Малайзии, Узбекистана, Турции, Израиля.

За круглым столом «Интернационализация 2030», который был организован АНО «Региональная ассоциация университетов» при поддержке ВолгГМУ и при участии РУДН ученые обсуждали вопросы, связанные с методиками преподавания медицинских дисциплин в онлайн формате. Специалисты сошлись в том, что в большинстве вузов наработан позитивный опыт такого взаимодействия со студентами, но вместе с тем, живое общение будущего врача с педагогом у постели больного «дистантом» заменить невозможно. Обсуждались вопросы сотрудничества с медицинским факультетом университета Хиросимы по направлениям подготовки «Стоматология» и «Психология».

«Медицинские вузы готовы работать вместе, обмениваться опытом, связанным с внедрением методик дистанционного образования, а также продвигать программы академической и студенческой мобильности», - рассказала проректор ВолгГМУ по работе с иностранными учащимися и международным связям Наталья Альшук. - Мы расширяем международное сотрудничество. Новый проект позволит развивать и ранее завязавшиеся связи. Одним из примеров успешного взаимодействия может служить сотрудничество в рамках летнего российско-французского лагеря с университетом «Бургундия Франш Контэ».

Напомним, международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге» проходит в Волгограде с 2014 года. Инициатива губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова по организации такой площадки была поддержана МИД РФ и федеральным агентством Россотрудничество. Задача форума — укрепление межрегионального взаимодействия, расширение международных связей для эффективного решения общих проблем, обеспечение мирного и безопасного развития народов и государств.

Фото предоставлены комитетом экономической политики и развития Волгоградской области



