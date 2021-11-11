Федеральные новости

Законопроекты о введении QR-кодов в транспорте и магазинах готовят в России

Федеральные новости 11.11.2021 14:24
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11.11.2021 14:24


Подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе ведется сейчас в России. Как сообщают федеральные СМИ, эту информацию подтвердили в оперативном штабе.
"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты", - рассказали журналистам представители оперштаба.
Такая мера, по словам источников РБК в российском правительстве, будет действовать до июня 2022 года. 
Представители РЖД и "Аэрофлота"  ранее заявляли, что готовы с технологической точки зрения к введению проверки QR-кодов для поездок на поездах, при регистрации и посадке на самолет. Авиакомпания "Победа" выступила против проверки кодов при продаже билетов, но поддержала их проверку на регистрации и перед вылетом.
Как ранее сообщалось, в Хабаровском крае и на Камчатке оперштабы ввели QR-коды при полетах на самолетах. 
В Волгоградской области продажа билетов и междугородние перевозки по решению оперштаба осуществляется при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании. Проездные билеты на общественный транспорт можно приобрести только вакцинированным или переболевшим коронавирусом.
Одобряете ли вы введение новых антикоронавирусных мер, в том числе QR-кодов, на поездах, самолетах и в магазинах? Насколько, на ваш взгляд, это позволит снизить распространение COVID-19?
Читатели ИА "Высота 102" могут поделиться своим мнением в комментариях под публикацией.

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