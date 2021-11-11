Шпаргалка для потребителя: какие онлайн-сервисы «Волгоградэнергосбыта» помогут решить любой вопрос

Общество 11.11.2021 11:02
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11.11.2021 11:02
Абоненты «Волгоградэнергосбыта» могут оперативно решить любой вопрос с помощью онлайн-сервисов. Навигация официального сайта компании energosale34.ru позволяет без проблем найти нужную информацию для дальнейших действий. Клиенты компании через Личный кабинет на сайте и в мобильном приложении, а также с использованием сервисов, не требующих регистрации, могут провести оплату без комиссии, передать показания, получить консультацию и т.д.
Что можно сделать с помощью сервисов «Волгоградэнергосбыта»
• Оплатить электроэнергию без комиссии:
– в личном кабинете на сайте;
– без регистрации по номеру лицевого счета.
• Передать показания (круглосуточно):
– в личном кабинете на сайте;
– без регистрации по номеру лицевого счета;
– в мобильном приложении (страница с QR-кодом);
– по телефону +7(8442)68-43-88 с помощью речевого помощника (робота Алены) без ожидания;
– по электронной почте pokazania@energosale.ru;
– с помощью СМС на номер +79037672070;
– в чатах Viber, Telegram.
• Получить справку:
– об отсутствии задолженности — в личном кабинете на сайте компании;
• Направить заявление:
– на внесение изменений в данные лицевого счёта, на возврат и перенос денежных средств, на перерасчёт и т.п. на сайте;
– оформить договор.
• Получить консультацию специалиста через контакт-центр «Волгоградэнергосбыта»:
– по телефону +7(8442)96-07-03;
– в чатах Viber, Telegram;
– в справочном чате «Нужна помощь?» на сайте компании energosale34.ru.
• Подписаться на получение квитанции в электронном виде:
– без регистрации по номеру лицевого счета;
– в личном кабинете на сайте компании;
– в мобильном приложении.
К слову, все больше волгоградцев оценивают преимущества удаленного формата общения с компанией. В настоящее время более 220 тысяч абонентов «Волгоградэнергосбыт» пользуются Личным кабинетом на сайте или в мобильном приложении, а на получение квитанции в электронном виде подписались чуть менее 100 тысяч владельцев лицевых счетов.
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