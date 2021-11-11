Шпаргалка для потребителя: какие онлайн-сервисы «Волгоградэнергосбыта» помогут решить любой вопрос





Абоненты «Волгоградэнергосбыта» могут оперативно решить любой вопрос с помощью онлайн-сервисов. Навигация официального сайта компании energosale34.ru позволяет без проблем найти нужную информацию для дальнейших действий. Клиенты компании через Личный кабинет на сайте и в мобильном приложении, а также с использованием сервисов, не требующих регистрации, могут провести оплату без комиссии, передать показания, получить консультацию и т.д.

Что можно сделать с помощью сервисов «Волгоградэнергосбыта»

• Оплатить электроэнергию без комиссии:

• Передать показания (круглосуточно):

– по телефону +7(8442)68-43-88 с помощью речевого помощника (робота Алены) без ожидания;

– по электронной почте pokazania@energosale.ru;

– с помощью СМС на номер +79037672070;

• Получить справку:

– об отсутствии задолженности — в личном кабинете на сайте компании;

Направить заявление:

– на внесение изменений в данные лицевого счёта, на возврат и перенос денежных средств, на перерасчёт и т.п. на сайте

– оформить договор.

• Получить консультацию специалиста через контакт-центр «Волгоградэнергосбыта»:

– по телефону +7(8442)96-07-03;

– в справочном чате «Нужна помощь?» на сайте компании energosale34.ru.

• Подписаться на получение квитанции в электронном виде:

К слову, все больше волгоградцев оценивают преимущества удаленного формата общения с компанией. В настоящее время более 220 тысяч абонентов «Волгоградэнергосбыт» пользуются Личным кабинетом на сайте или в мобильном приложении, а на получение квитанции в электронном виде подписались чуть менее 100 тысяч владельцев лицевых счетов.



