



Комплекс зданий военного городка войсковой части 3642 за 1,1 миллиарда рублей построят в Калаче-на-Дону Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, извещение о проведении закрытого конкурса разместило ФГКУ "2 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации".

Согласно опубликованному документу, финансирование строительно-монтажных работ будет осуществляться в 2021-2022 годах. Что именно будут строить в Калаче-на-Дону, не сообщается. Результаты закрытого конкурса подведут 13 декабря текущего года по месту нахождения заказчика в Ростове-на-Дону.





Известно, что в Калаче-на-Дону в Волгоградской области дислоцируется 22-я отдельная бригада оперативного назначения - тактическое соединение войск Росгвардии.