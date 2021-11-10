В Волгоградской области зафиксирован новый максимум заболевших COVID-19

Covid-19 10.11.2021 12:21
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10.11.2021 12:21
За минувшие сутки в регионе заболел коронавирусом еще 471 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального штаба. Это – очередной максимум за полтора года пандемии. Пополнился и печальный список умерших от этой инфекции. Так, еще 34 человека скончались от коронавируса только за один день. Всего в регионе уже 3863 человека не пережили COVID-19.
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