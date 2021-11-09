Волгоградский генерал проверил обстановку на КПП в Дагестане





Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко посетил личный состав сводного отряда, несущего службу на федеральном КПП "Артезианский" в Дагестане. Как сообщили в региональном главке МВД, генерал-лейтенант полиции в преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел проверил организацию работы, условия несения службы волгоградских полицейских и поблагодарил за безупречную службу и профессионализм при выполнении служебно-боевых задач.





Отличившимся сотрудникам он вручил почетные грамоты и благодарности. Александр Кравченко подчеркнул, что работа волгоградских полицейских на протяжении многих лет получает высокие оценки от руководства МВД Северо-Кавказского региона.





Александр Кравченко в ходе рабочей поездки провел рабочую встречу с главой Тарумовского района республики Дагестан, руководством районной полиции и руководителем республиканского УГИБДД.