Волгоградский генерал проверил обстановку на КПП в Дагестане

Общество 09.11.2021 13:27
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09.11.2021 13:27
Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко посетил личный состав сводного отряда, несущего службу на федеральном КПП "Артезианский" в Дагестане. Как сообщили в региональном главке МВД, генерал-лейтенант полиции в преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел проверил организацию работы, условия несения службы волгоградских полицейских и поблагодарил за безупречную службу и профессионализм при выполнении служебно-боевых задач.
Отличившимся сотрудникам он вручил почетные грамоты и благодарности. Александр Кравченко подчеркнул, что работа волгоградских полицейских на протяжении многих лет получает высокие оценки от руководства МВД Северо-Кавказского региона.
Александр Кравченко в ходе рабочей поездки провел рабочую встречу с главой Тарумовского района республики Дагестан, руководством районной полиции и руководителем республиканского УГИБДД.
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