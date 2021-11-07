Под Волгоградом предупрежденную о мошенниках учительницу обманули на 2 млн рублей





Лжебанковский работник убедил 53-летнюю учительницу из Камышина перечислить на неизвестный счет почти 2,2 млн рублей. Аферист позвонил женщине и сообщил о вымышленном несанкционированном оформлении кредита на ее имя, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Камышанка поверила звонившему человеку и выполнила всё, о чем её попросили по телефону. Когда она поняла, что ее обманули, то решила не обращаться в полицию, и только спустя две недели под давлением родственников написала заявление в правоохранительные органы. В отделении учительница рассказала, что знала о подобных мошеннических схемах. В сентябре в школу приходили полицейские с профилактическими беседами, а месяц назад в подъездах и магазинах появились предупреждающие об аферистах листовки. Тем не менее, женщина всё стала жертвой мошенников.