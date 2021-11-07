Под Волгоградом предупрежденную о мошенниках учительницу обманули на 2 млн рублей

Расследования 07.11.2021 16:26
0
07.11.2021 16:26
Лжебанковский работник убедил 53-летнюю учительницу из Камышина перечислить на неизвестный счет почти 2,2 млн рублей. Аферист позвонил женщине и сообщил о вымышленном несанкционированном оформлении кредита на ее имя, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Камышанка поверила звонившему человеку и выполнила всё, о чем её попросили по телефону. Когда она поняла, что ее обманули, то решила не обращаться в полицию, и только спустя две недели под давлением родственников написала заявление в правоохранительные органы. В отделении учительница рассказала, что знала о подобных мошеннических схемах. В сентябре в школу приходили полицейские с профилактическими беседами, а месяц назад в подъездах и магазинах появились предупреждающие об аферистах листовки. Тем не менее, женщина всё стала жертвой мошенников.
Реклама
В Волгограде задержали убийцу сторожа базы07.11.2021 15:50
Расследования 07.11.2021 15:50
В Волгограде бывшего контрактника осудили за наказание подчиненного элекрошокером07.11.2021 14:50
Расследования 07.11.2021 14:50
Двое участников свадебного кортежа задержаны за стрельбу под Волгоградом06.11.2021 19:54
Расследования 06.11.2021 19:54
Мусорщик из Волгоградской области в московском парке попал под уголовную статью06.11.2021 14:32
Расследования 06.11.2021 14:32
Директор и главбух ПНИ в Волгоградской области задержаны за взяточничество05.11.2021 15:41
Расследования 05.11.2021 15:41
Волжанин с криминальным прошлым обчистил ювелирную шкатулку возлюбленной05.11.2021 11:14
Расследования 05.11.2021 11:14
Волгоградские следователи возбудили дело на мать-алкоголичку после гибели двоих детей в пожаре04.11.2021 12:10
Расследования 04.11.2021 12:10
Грабитель с младенцем на руках ворвался в магазин в Волгограде03.11.2021 13:50
Расследования 03.11.2021 13:50
Под Волгоградом фельдшер и медсестра за деньги «привили» от ковида 90 человек03.11.2021 11:09
Расследования 03.11.2021 11:09
Волгоградка с поддельным решением суда провернула земельную аферу в Сочи03.11.2021 09:52
Расследования 03.11.2021 09:52
Риелтор из Волгограда «погорел» на многомиллионной сделке с землей02.11.2021 14:56
Расследования 02.11.2021 14:56
Волгоградская полиция накрыла наркоплантацию на болоте02.11.2021 13:01
Расследования 02.11.2021 13:01
В Волгоградской области экс-полицейских осудили за продажу водительских прав01.11.2021 16:55
Расследования 01.11.2021 16:55
Разорванные рот и тело: генпрокурора РФ просят проверить волгоградский СИЗО №1 на предмет возможных пыток01.11.2021 14:04
Расследования 01.11.2021 14:04
СК расследует смерть троих рабочих под Волгоградом01.11.2021 12:42
Расследования 01.11.2021 12:42
Реклама