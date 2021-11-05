



Росздравнадзор разослал письмо в территориальные органы, в том числе в Волгоградской области, с предложением сообщать в прокуратуру и СК информацию о людях, активно участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обращать на медицинских работников, распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации от COVID-19, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.

Органам Росздравнадзора в регионах поручено выявлять тех медработников, чья деятельность имеет признаки имеет признаки правонарушений по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ. После передачи сведений в правоохранительные органы сотрудникам на местах необходимо сообщить о выявленных рьяных антипрививочниках в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.