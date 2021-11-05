Covid-19

Росздравнадзор будет сообщать об антипрививочниках в прокуратуру и СК

Covid-19 05.11.2021 12:22
0
05.11.2021 12:22


Росздравнадзор разослал письмо в территориальные органы, в том числе в Волгоградской области, с предложением сообщать в прокуратуру и СК информацию о людях, активно участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обращать на медицинских работников, распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации от COVID-19, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.
Органам Росздравнадзора в регионах поручено выявлять тех медработников, чья деятельность имеет признаки имеет признаки правонарушений по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ. После передачи сведений в правоохранительные органы сотрудникам на местах необходимо сообщить о выявленных рьяных антипрививочниках в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Covid-19
05.11.2021 14:45
Covid-19 05.11.2021 14:45
Комментарии

0
Далее
Covid-19
05.11.2021 14:07
Covid-19 05.11.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Covid-19
05.11.2021 11:38
Covid-19 05.11.2021 11:38
Комментарии

0
Далее
Covid-19
04.11.2021 11:38
Covid-19 04.11.2021 11:38
Комментарии

0
Далее
Covid-19
04.11.2021 10:55
Covid-19 04.11.2021 10:55
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.11.2021 19:12
Covid-19 03.11.2021 19:12
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.11.2021 17:33
Covid-19 03.11.2021 17:33
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.11.2021 15:46
Covid-19 03.11.2021 15:46
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.11.2021 14:02
Covid-19 03.11.2021 14:02
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.11.2021 12:35
Covid-19 03.11.2021 12:35
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.11.2021 11:51
Covid-19 03.11.2021 11:51
Комментарии

0
Далее
Covid-19
02.11.2021 12:16
Covid-19 02.11.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Covid-19
02.11.2021 10:53
Covid-19 02.11.2021 10:53
Комментарии

0
Далее
Covid-19
02.11.2021 09:10
Covid-19 02.11.2021 09:10
Комментарии

0
Далее
Covid-19
01.11.2021 18:46
Covid-19 01.11.2021 18:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:45
В Волгоградской области вводят продажу проездных билетов по QR-кодамСмотреть фотографии
14:07
Оперштаб не продлил локдаун в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
Таксист из Волгограда попрощается с карьерой после пьяной поездкиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Росздравнадзор будет сообщать об антипрививочниках в прокуратуру и СКСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом пьяный водитель «Волги» заехал в огромную яму у дорогиСмотреть фотографии
11:38
Коронавирус в Волгоградской области поставил очередной антирекордСмотреть фотографии
11:14
Волжанин с криминальным прошлым обчистил ювелирную шкатулку возлюбленнойСмотреть фотографии
10:29
Иномарка перевернулась в Волжском после столкновения с таксиСмотреть фотографии
10:14
Перебегавший дорогу подросток попал под колеса легковушки в ВолжскомСмотреть фотографии
09:47
Синоптики пообещали волгоградцам последние теплые выходныеСмотреть фотографии
09:18
В Волжском потрескался новый ФОКСмотреть фотографии
08:41
УК «Новый дом»: ковидные каникулы не повод откладывать заботу о жильцахСмотреть фотографии
19:11
Дело о банкротстве проворовавшейся в Волгоградской области компании зависло в судеСмотреть фотографии
16:37
Цены на бензин в Волгоградской области выросли на 0,1%Смотреть фотографии
15:19
В Волгограде у черного копателя изъяли боевой арсеналСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Жители Волгоградской области в День народного единства опубликовали видеоролик в защиту онкодиспансераСмотреть фотографии
14:31
Волгоградского губернатора на встречу со школьниками в музее пустили по QR-кодуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Выдворенного из России перебежчика схватили на границе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде налетчик в медицинской маске ограбил офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Волгоградские следователи возбудили дело на мать-алкоголичку после гибели двоих детей в пожареСмотреть фотографии
11:38
В Волгоградской области в нерабочие дни увеличились случаи заражений и смертей от COVID-19Смотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области в пожаре погибли двое малышей из многодетной семьиСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде в ДТП с такси пострадала женщинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Волгоградцы хотят продолжения локдаунаСмотреть фотографии
09:57
Молодой водитель сбил насмерть пенсионера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом водитель погиб в смятом автомобилеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:25
В Волгоградской области подорожали гречка, картофель и яйцаСмотреть фотографии
20:16
В Волгоградской области девочка повредила ногу и психику на прогулке в паркеСмотреть фотографии
19:12
Суд в Волгоградской области вынес решение о заражении коронавирусомСмотреть фотографии
18:01
Житель Калмыкии купил часть здания клиники пластической хирургии в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 