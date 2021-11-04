В Волгограде у черного копателя изъяли боевой арсенал











В гараже 34-летнего жителя Тракторозаводского района Волгограда полицейские обнаружили целый боевой арсенал. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в боксе были найдены десятки патронов, часть огнестрельного оружия и ружье. Изъятые предметы были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Волгоградской области. По результатам экспертиз установлено, что пригодными оказались часть боеприпасов и ружье модели ИЖ-17 с внесенными в его конструкцию изменениями.



Со слов мужчины, изъятые у него оружие и боеприпасы он собрал во время раскопок.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.