В Волгограде у черного копателя изъяли боевой арсенал

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Происшествия 04.11.2021 15:19
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04.11.2021 15:19
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В гараже 34-летнего жителя Тракторозаводского района Волгограда полицейские обнаружили целый боевой арсенал. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в боксе были найдены десятки патронов, часть огнестрельного оружия и ружье. Изъятые предметы были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Волгоградской области. По результатам экспертиз установлено, что пригодными оказались часть боеприпасов и ружье модели ИЖ-17 с внесенными в его конструкцию изменениями.Со слов мужчины, изъятые у него оружие и боеприпасы он собрал во время раскопок.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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