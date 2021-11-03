В Волгоградской области прощаются с умершим от коронавируса экс-мэром

Общество 03.11.2021 09:39
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03.11.2021 09:39
Сегодня во Фролово пройдут похороны ушедшего из жизни председателя городской думы и бывшего мэра города Василия Мелишникова. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, прощание состоится сегодня в 10:00 у Храма Богоявления Господня.
Напомним, Василию Александровичу было 66 лет. Он умер в ковидном госпитале, куда был госпитализирован через три дня после появления первых признаков заболевания. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Василий Мелишников руководил городом в непростые 90-е годы. В последнее время он являлся председателем городской думы.
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