Дворы и общественные территории Волжского благоустраивают по проектам жителей





В Волжском завершена реализация еще двух проектов местных инициатив населения – по благоустройству территорий вдоль улицы Смоленской в поселке Металлург и детской площадки по улице К. Нечаевой. Всего в рамках программы инициативного бюджетирования в городе в нынешнем году будет воплощено в жизнь 11 проектов, разработанных волжанами, а также 5 проектов «детского» инициативного бюджетирования.

В поселке Металлург выполнено благоустройство территории вдоль ул. Смоленская (от ул. Новгородская до ул. Балыклейская). С правой стороны проезжей части произведена горизонтальная планировка участка, заасфальтирована пешеходная дорожка, вдоль которой установлены скамейки и урны. Теперь территория площадью 6 тыс. м2, которую жители поселка называют «наш Арбат», позволит им любоваться живописным видом на Ахтубу.

В новой части Волжского, рядом с 17-й школой, завершено обустройство детской площадки. Здесь на площади 450 м2 проведены работы по выравниванию поверхности и отсыпке песком, выложено плиткой поле для игры в классики, установлены малые архитектурные формы, скамейки и урны. Площадка позволяет играть на ней школьникам, а их родителям, бабушкам и дедушкам комфортно ожидать детей после уроков.

Напомним, ранее были завершены еще два проекта инициативного бюджетирования – новая спортивная площадка в парке «Гидростроитель» и метеоплощадка на территории 19-й школы. Близятся к окончанию работы по обустройству детских игровых зон во дворах по ул. Дружбы, 69а, 79, Мира, 85 и Оломоуцкая, 60, 64, 72. Так, на дворовой территории по ул. Мира, 85 уложена резиновая плитка, подготовлены под установку игровых элементов детская площадка и площадка с песчаным покрытием, на которой будет размещено спортивное оборудование и тренажеры.

Добавим, в школах Волжского в рамках программы «детского» инициативного бюджетирования созданы школьное радио (школа № 35), мультипликационная студия (школа № 31), зона отдыха для обучающихся и гостей (школа № 32 «Эврика-развитие»). Для территорий развития в рекреациях школы № 14 осталось получить мебель – столы и стулья, а для современной библиотеки в школе № 6 – книжные полки.