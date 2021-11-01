Тепло и QR-код не требуют: локдаун выгнал волгоградцев в парки и скверы





Десятки прогуливающихся людей всех возрастов: молодые люди, родители с первоклашками, жители предпенсионного возраста – такую картину обычно не увидеть в понедельник в парках Волгограда. В первый действительно нерабочий день недели на редкость теплая для ноября погода выманила волгоградцев на свежий воздух, где нет коронавируса и никто не требует QR-код. Верхняя терраса Центральной набережной, Аллея Героев, Александровский сад оживлены как в выходной день.

















Торговые же центры, как и задумывали власти и рекомендовал Роспотребнадзор, стали более пустынными, чем всегда. Скопления граждан в ТРК «Европа Сити Молл» и ТРЦ «Пирамида» можно наблюдать лишь возле входа в гипермаркет. В Ворошиловском ТЦ люди оживленно толпятся ещё и возле центра вакцинации – корреспондент ИА «Высота 102» насчитал минимум шесть желающих привиться, ожидающих в очереди.





Без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании в любом торговом центре делать фактически нечего. В «торгушке» руководство центра на входе во все непродовольственные магазины – от одежды до бытовой техники – расклеило типовые объявления, предупреждающие о необходимости предъявить документы. Сотрудники магазинов действительно ревностно соблюдают введенные оперативным штабом ограничения и не пускают без кода.













В «Пирамиде» и «Европе Сити Молл» заботу об объявлениях про QR-коды на входе переложили на плечи конкретных арендаторов. В итоге – разномастные бумажки на «пищалках», да и то, не везде. Лишь по системам оповещения посетителей предупреждают, что, согласно требованиям властей, пройти в непродовольственные магазины могут привитые или переболевшие коронавирусом. Не работают кинотеатры, боулинг и прочие развлечения. Встретиться с друзьями или банально зайти перекусить на фудкорте или в кафе тоже не удастся, если нет прививки или справки о перенесенной болезни.









Продавцы непродовольственных магазинов в ТРК Волжского ревностно соблюдают новые ограничения - посетивший ТРК "Волгамолл" и магазин одежды "Мегахенд" журналист не встретил ни одной торговой точки, где у него не спросили бы QR-код. Не менее строги даже работники на кассах булочных, где есть посадочные места. При приобретении пирожков и кофе "здесь" покупателей просят предъявить паспорт и документы о пройденной вакцинации или перенесенном коронавирусе. Вместе с тем, в Волжском, как и в Волгограде, продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. В понедельник сотрудники мэрии, Роспотребнадзора и полицейские поймали семерых безмасочников в ТЦ "Идея" и составили в отношении нарушителей административные протоколы. Рейды по соблюдению антикоронавирусных мер коснулись и уличной торговли, в частности, киосков с шаурмой.



