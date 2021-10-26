Саморазвитие, игры с детьми и здоровый сон: чем заняться на COVIкулах без риска для здоровья





Неделя с 30 октября по 7 ноября в Волгоградской области, как и по всей стране, объявлена нерабочей , чтобы снизить распространение коронавируса. Если вы вошли в число тех, кто действительно не будет работать в эти дни, то как провести это время с пользой и без риска заразиться ковидом?





Во-первых, сидеть дома не обязательно. Роспотребнадзор дал рекомендации, согласно которым гулять не только можно, но и нужно. Но делать это с умом – только со своей семьей, передвигаясь на личном автотранспорте. Поэтому пикник с детьми, «тихую охоту» или рыбалку вы вполне можете себе позволить. В отличие от посещения гостей, в особенности пожилых родственников, торговых центров, да и любых закрытых помещений, в которых может находиться вирус.





Во-вторых, даже дома можно найти уйму дел. Например, решить накопившиеся бытовые проблемы: доделать ремонт, сделать перестановку, провести генеральную уборку перед зимой с мытьем окон. Можно отчистить кухонный гарнитур, навести блеск на люстрах, постирать шторы, разобрать и выбросить старые, давно мозолившие глаза вещи.

Если домашние дела не прельщают, то самое время заняться саморазвитием и самообразованием, благо, в интернете масса обучающих курсов и семинаров. Наверняка у любителей печь тортики накопились десятки отложенных «на потом» видео с мастер-классами. Тем, кто любит шить, можно обратиться к урокам по созданию одежды и аксессуаров. А если при этом у вас еще и своя страничка hand-made в соцсетях, то не лишним будет научиться настраивать таргетинговую рекламу. Кто знает, может именно эта неделя даст возможность хобби перерасти в настоящий бизнес? Анимация, веб-верстка, программирование – в сети можно найти множество различных и зачастую бесплатных предложений обучиться чему-то новому.





Это время возможностей и для тех, кто хотел подтянуть иностранные языки. Сегодня пройти обучение можно не только используя учебные пособия и аудио записи, но и с помощью специальных приложений, где люди ищут собеседников из других стран. А там и до переезда недалеко. Поинтересуйтесь, какие профессии востребованы в том месте, где вам хочется жить? Многие волгоградские вузы практикуют двух- и трехмесячные курсы по профессиональной переподготовке с последующей выдачей дипломов государственного образца. Большинство занятий сейчас проводятся дистанционно.





Для многих эта неделя станет отличным шансом провести больше времени с детьми. Можно купить холст, краски и вместе пройти бесплатный онлайн мастер-класс по рисованию. Можно вместе посмотреть фильмы, почитать книги, поиграть в новые или хорошо забытые настольные игры. Квиз, шахматы, шашки, настольный хоккей… Много радости доставят детям семейные концерты и капустники, организованные родителями. Особенно, если кто-то из них умеет петь, танцевать или играть на музыкальных инструментах. Такие моменты запоминаются надолго. А если их еще и на фото запечатлеть, то навсегда. Как устроить уютную фотозону, сегодня знают даже школьники. А дальше – дело техники. Лампа для подсветки, красивые наряды, и вот уже готов десяток-другой незабываемых кадров для семейной истории.





Не менее важно уделить время уходу за собой и своему здоровью: выспаться, пересмотреть свой рацион, заменив бутерброды на овощи и фрукты, заняться йогой, растяжкой, аэробикой, чтобы подтянуть мышцы и улучшить кровоток. В конце концов, наконец-то принять ванну и просто порелаксировать.

Главное помнить, что прожить семь дней в условиях ограничений без походов по ТРЦ и поездок по гостям куда лучше, чем провести недели на больничной койке под капельницами и кислородной маской на лице.